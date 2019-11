3 चीजें जिसके ऊपर भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए ध्यान देना चाहिए मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 21 Nov 2019, 16:05 IST SHARE

ऋषभ पंत लगातार निराश कर रहे हैं

ऑस्ट्रेलिया में 2020 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में अब एक साल से कम का समय रह गया है। कुछ टीमों की तैयारी इस मेगाइवेंट के लिए काफी शानदार चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय टीम का उस स्तर का नहीं रहा है, जैसे की टी20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर होनी चाहिए। भले ही टीम ने वेस्टइंडीज को 3-0 और बांग्लादेश को 2-1 से शिकस्त दी है। हालांकि इसके बावजूद टीम को कुछ चीजों के ऊपर टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए ध्यान देने की सख्त जरूरत है। आइए नजर डालते हैं भारतीय टीम को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए: #) शिखर धवन की जगह दूसरे सलामी बल्लेबाज को मौका देना शिखर धवन शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा और शिखर धवन वाइट बॉल क्रिकेट में विश्व की सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ी में से एक रही है, लेकिन हाल के समय में टी20 क्रिकेट में शिखर धवन के खेलने का तरीका सवालों के घेरे में रहा है। रोहित शर्मा जब अच्छा खेलते हैं, तो टीम को इतनी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। हालांकि रोहित जब जल्दी आउट हो जाते हैं, तो धवन भी खुलकर नहीं खेल पाते। वो रन जरूर बना रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक मौजूदा दौर के हिसाब से काफी धीमा है, जिससे टीम के ऊपर दबाव भी बढ़ता है। इसी वजह से टीम को ऐसे सलामी बल्लेबाज को मौका देना चाहिए, जोकि अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना पाए। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। 1 / 3 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...