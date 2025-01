3 चीजें जो भारत को सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन करनी चाहिए, बन सकती है मजबूत पकड़ 

3 Things India Needs to Do Right on Day 2 of Sydney Test: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पांचवां और अंतिम टेस्ट सिडनी में शुरू हो गया है। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन भारतीय टीम 185 रन ही बना पाई। भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने 40 रन की पारी खेली।

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज स्कॉट बोलैंड रहे। उन्होंने 28 ओवरों में 31 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जवाबी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पैट कमिंस एन्ड कंपनी ने महज 9 के स्कोर पर उस्मान ख्वाजा के रूप में अपना एक विकेट गंवा दिया है। आइए जानते हैं वह तीन चीजें जो भारत को सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन अपना दबदबा बनाने के लिए करने की जरूरत है।

3. प्रसिद्ध कृष्णा का सही तरीके से इस्तेमाल करें

सिडनी की इस पिच पर स्विंग, सीम और भरपूर उछाल देखने को मिला है, जिसका ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने पूरा फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। मैच के दूसरे दिन प्रसिद्ध कृष्णा को पिच की कंडीशंस का सही से प्रयोग करके बुमराह का साथ निभाना होगा। मोहम्मद सिराज पहले ही चार मैच खेल चुके हैं और नई गेंद से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वह दबाव बनाने में मदद कर सकते हैं। बुमराह को देखना होगा कि उन्हें कब प्रसिद्ध कृष्णा से गेंदबाजी करवाने की जरूरत है, उसी हिसाब से उनको अटैक पर लाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इस सीरीज में पहली पर उनका सामना करेंगे।

2. सैम कोंस्टास को टिकने का मौका ना दें

सैम कोंस्टास की उम्र भले ही 19 साल है, लेकिन वो काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं। उनकी घातक बल्लेबाजी का नमूना सभी मेलबर्न में देख चुके हैं। मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम को कोंस्टास को क्रीज पर टिकने से पहले ही पवेलियन भेजना होगा। अगर कोंस्टास क्रीज पर जम जाते हैं, तो वो तेज गति से रन बनाते हुए ऑस्ट्रलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे।

1. नितीश रेड्डी को ब्यू वेबस्टर की तरह चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभानी होगी

ब्यू वेबस्टर को सिडनी टेस्ट में मिचेल मार्श की जगह खेलने का मौका मिला है। वह टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर खरे उतरे। उन्होंने चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका बखूबी निभाई और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब हुए। दूसरे दिन भारत की तरफ से नितीश रेड्डी को भी इस तरह का अहम रोल अदा करना होगा। उनकी गेंदबाजी के दौरान बुमराह और सिराज जैसे सीनियर गेंदबाजों को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा।

