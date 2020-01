3 खिलाड़ी जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के अलावा सीनियर टीम के साथ 50 ओवरों का वर्ल्ड कप भी जीता आदित्य FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 13, 2020

Jan 13, 2020 IST SHARE

विराट कोहली 2011 और 2008 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 2020 का अंडर-19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला है। यह बड़ा इवेंट 17 जनवरी से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 13वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और फिर 10 साल बाद 1998 से यह टूर्नामेंट लगातार आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 4 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। भारत अभी डिफेंडिंग चैंपियन है। पृथ्वी शॉ की अगुवाई में भारत ने 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। ये भी पढ़ें:- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 भारतीय गेंदबाज अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद सभी खिलाड़ी सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाना चाहते हैं और वहां भी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। कई खिलाड़ी इसमें सफल रहते हैं तो कई असफल रहते हैं, लेकिन तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के साथ-साथ सीनियर टीम में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत चुके 3 ऐसे ही खिलाड़ियों की जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। #1 विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली 2008 में भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान थे। उस वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 12 रन से फाइनल में हराया था और ट्रॉफी जीती थी। 2008 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली 2011 में 50 ओवरों का वर्ल्ड कप जीतने वाली सीनियर भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली ने 49 गेंदों पर 35 रनों का योगदान दिया था। उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में 35 की औसत से 282 रन बनाए थे। इस दौरान विराट ने 1 अर्धशतक और 1 शतक भी जड़ा था। विराट ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 83 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए थे। वह वर्तमान समय में वनडे क्रिकेट के नम्बर वन बल्लेबाज हैं। 1 / 2 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...