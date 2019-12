4 खिलाड़ी जो इस साल आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीत सकते हैं 

4 खिलाड़ी जो इस साल आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीत सकते हैं Fambeat Hindi FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 31, 2019

रोहित शर्मा आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर एक वार्षिक पुरस्कार है जो 2004 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। आईसीसी खिलाड़ियों को हर साल कुछ ऐसे ही पुरस्कारों से नवाजती है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे कुछ पुरस्कार हर साल के अंत में उस साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। विराट कोहली ने लगातार 2 वर्ष 2017 और 2018 में यह पुरस्कार जीता था और यह देखना है कि क्या वह इस लय को बरकरार रख पुरस्कार की हैट्रिक लगा पाएंगे। इस पुरस्कार को सबसे ज्यादा एबी डीविलियर्स और विराट कोहली ने 3 बार जीता है। आइए नजर डालते हैं इस साल के आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के शीर्ष चार दावेदारों पर: #4 मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 2019 में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। शमी ने इस साल मात्र 21 मैचों में 42 विकेट चटकाए हैं। शमी ने इस साल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में हैट्रिक भी हासिल की और चेतन शर्मा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। शमी के लिए 2019 किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है और ऐसे में वह आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार को पाने में अहम दावेदारी पेश करते हैं। #3 शाई होप

शाई होप शाई होप इस वर्ष में अपने क्रिकेट करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहे। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ने 2019 में सिर्फ 28 एकदिवसीय मैचों में 1345 रन बनाए हैं। वह कैलेंडर वर्ष में एकदिवसीय क्रिकेट में अग्रणी रन-स्कोरर की सूची में तीसरे स्थान पर हैं और केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली से पीछे हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट में वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में शाई होप 2019 दूसरे स्थान पर रहे। वह 1993 में ब्रायन लारा द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में एकदिवसीय क्रिकेट में बनाये गए सर्वाधिक रनो के रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 4 रन दूर रह गए। 1 / 2 NEXT Advertisement

