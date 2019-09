Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट के 5 ऐसे बल्लेबाज जिन्होनें अर्धशतक से ज्यादा शतक बनाए हैं Neeraj FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 132 // 29 Sep 2019, 13:24 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

विराट कोहली क्रिकेट फैंस में टेस्ट क्रिकेट देखने का रूझान पिछले कुछ समय से काफी कम हो गया है। जिसके चलते लोगों को टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बने रिकॉर्ड्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने इस साल दो सालों तक चलने वाली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया है। जो क्रिकेट फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। क्रिकेट का फॉर्मेट चाहे कोई भी हो आपने एक बात जरूर देखी होगी कि हर बल्लेबाज अपने क्रिकेट करियर में शतकों से ज्यादा अर्धशतक बनता है। लेकिन आज हम इस आर्टिकल के जरिये आपको उन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड दिखाने वाले हैं। जिन्होनें अपने टेस्ट करियर में अर्धशतक कम लगाए हैं और शतक ज्यादा। नोट: ये आंकड़ें 29 सितम्बर 2019 तक के हैं। 1. यूनिस खान (पाकिस्तान) युनिस खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक यूनिस खान ने अपने टेस्ट करियर में 118 मैच खेले थे। जिसकी 213 पारियों में 52.6 की औसत से 10999 रन बनाए थे। अपने टेस्ट करियर में यूनिस खान ने 34 शतक जड़े थे, जबकि 33 अर्धशतक लगाए। टेस्ट करियर में इनका सर्वाधिक स्कोर 313 रन है। जो उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। 2. मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया टीम की दिग्गज सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन दुनिया के बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। हेडन का टेस्ट करियर भी बेहद शानदार रहा था। हेडन के टेस्ट करियर की बात करें तो इन्होनें अपने करियर में 30 शतक और 29 अर्धशतक जड़े थे। Advertisement हेडन ने 103 टेस्ट की 184 पारियों में 50.74 की शानदार औसत से 8685 रन बनाए। हेडन ने टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर 380 रन है जो ज़िम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। आपको बता दें, ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा निजी स्कोर है जो किसी बल्लेबाज ने बनाया हो। .Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। 1 / 2 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...