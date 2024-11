Big Players who will not be seen playing in IPL 2025: वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे एक्साइटिंग टी20 लीग आईपीएल का मेगा ऑक्शन सोमवार को संपन्न हो गया है। सऊदी अरब में 2 दिनों तक हुई खिलाड़ियों की नीलामी में देश-विदेश के कई खिलाड़ियों पर बोली लगी और इसके साथ ही अब ये ऑक्शन प्रक्रिया खत्म होने के बाद हर किसी की नजरें अगले साल होने वाले आईपीएल सत्र पर जा टिकी है।

आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों पर तो जमकर पैसा बरसा, लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े नामी खिलाड़ी रहे, जिन्हें कोई खरीददार ही नहीं मिल सका और वो अनसोल्ड रह गए। तो चलिए आपको बताते हैं, वो 5 बड़े खिलाड़ी जो अब अगले साल आईपीएल में खेलते हुए नहीं आएंगे नजर

5. पीयूष चावला (भारत)

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला एक दौर में इस लीग के सबसे बड़े विकेट टेकर माने जाते थे, लेकिन अब पीयूष चावला का आईपीएल करियर खत्म होता दिख रहा है। इस दिग्गज स्पिन गेंदबाज को मेगा ऑक्शन के दौरान किसी भी टीम ने नहीं खरीदा और इसके साथ ही वो अब अगले साल गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे।

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर आईपीएल में तहलका मचाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को पहली बार आईपीएल में अनसोल्ड रहना पड़ा है। आईपीएल के इतिहास में सबसे कामयाब विदेशी बल्लेबाज माने जाने वाले इस कंगारू खिलाड़ी पर किसी भी टीम ने ऑक्शन के दौरान रूचि नहीं दिखायी और उन्हें खाली हाथ रहना पड़ा।

3. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन अभी कुछ ही साल पहले आईपीएल में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। वो एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ ही अच्छे कप्तान साबित हुए, लेकिन इस कीवी खिलाड़ी पर इस बार किसी ने बोली नहीं लगायी। केन विलियसन को निराश होना पड़ा और वो अब आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे।

2. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ का अब लगता है कि आईपीएल करियर पर विराम लग गया है। स्मिथ को पिछले साल भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। लेकिन माना जा रहा था कि इस मेगा ऑक्शन में उन्हें कोई टीम अपने साथ कर सकती है। लेकिन इस कंगारू खिलाड़ी को कोई खरीददार नहीं मिल सका।

1. शार्दुल ठाकुर (भारत)

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर पिछले कई साल से आईपीएल में लगातार खेलते आ रहे हैं। इस खिलाड़ी ने इस दौरान अलग-अलग टीमों के साथ अपना टैलेंट दिखाया है। लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर को कोई खरीददार नहीं मिल सका और वो अनसोल्ड रह गए। शार्दुल के आईपीएल में आने के बाद ये पहला मौका है, जब वो नहीं बिक सके।

