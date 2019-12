भारतीय टीम से इन 5 खिलाड़ियों को एशिया इलेवन में खेलने का मौका मिल सकता है

भारतीय टीम से इन 5 खिलाड़ियों को एशिया इलेवन में खेलने का मौका मिल सकता है Gunjan FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 28, 2019

इस सीरीज का पहला मुकाबला 18 मार्च और दूसरा 21 मार्च को खेला जाएगा। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मदिन के मौके पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड इलेवन और एशिया इलेवन के बीच दो टी20 मैचों की सीरीज आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 18 मार्च और दूसरा 21 मार्च को खेला जाएगा। जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर एशिया की बाकि टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, और एशिया इलेवन का हिस्सा बनेंगे। एशिया इलेवन में भारत की ओर से भी 5 खिलाड़ी इस सीरीज में हिस्सा लेने वाले हैं। वो कौन से पांच खिलाड़ी होंगे जो इस टीम का हिस्सा होंगे। इस बात का फैसला बीसीसीआई के अध्य्क्ष सौरव गांगुली आने वाले दिनों में लेंगे। आइये डालते हैं एक नजर उन खिलाड़ियों पर जो इस सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। 1. रोहित शर्मा रोहित शर्मा टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा मौजूदा समय में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। बात जब टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट की हो तो रोहित का बल्ला और भी आग उगलता है। टी20 फॉर्मेट में रोहित 4 शतक जड़ने वाले दुनिया के एकलौते बल्लेबाज हैं। इस साल रोहित शर्मा ने 14 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.29 की औसत से 396 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित का स्ट्राइक रेट 138.46 का रहा था, जबकि इस साल रोहित के बल्ले से 4 अर्धशतक निकले। जिसमें 85 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। 2. विराट कोहली विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अगर इस सीरीज के लिए चुने जाते हैं तो दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के लिए ये किसी तोफे से कम नहीं होगा। विराट इस फॉर्मेट में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर उनको इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया जाता है तो उनका प्रदर्शन और भी निखर कर आएगा। कोहली का इस साल टी20 फॉर्मेट में प्रदर्शन लाजवाब रहा है। कोहली ने इस साल 10 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 77.67 की शानदार औसत से 466 रन ठोके हैं। जबकि उनका स्ट्राइक रेट 150 के करीब रहा है। कोहली का इस साल सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94* था। 1 / 2 NEXT Advertisement

