आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 'नो बॉल' फेंकने वाले टॉप 5 गेंदबाज Published Jan 02, 2020

Jan 02, 2020

एस. श्रीसंत अगर आप किसी भी गेंदबाज से पूछेंगे कि उसको कौन से दो प्रारूपों में खेलना ज्यादा पसंद है? तो वो टेस्ट और वनडे प्रारूप का नाम लेगा। कोई भी गेंदबाज टी20 प्रारूप को अपना पसंदीदा प्रारूप नहीं बोलेगा। यही एक ऐसा प्रारूप है जो गेंदबाजों के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाजों के लिए बना है। टी20 के हर मैच में गेंदबाजों की जमकर धुनाई होती है। इस फॉर्मेट में बल्लेबाज ये नहीं देखता है कि सामने कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है उसको बस हर गेंद पर बल्ला घुमाना होता है और अपनी टीम के लिए रन बनाने होते हैं। टी20 मैच में अगर बल्लेबाज रन ना देकर अपने 4 ओवर निकाल लेता है तो उसको एक अच्छा स्पेल समझा जाता है भले ही उसके खाते में एक भी विकेट ना हो। लेकिन अगर उस गेंदबाज ने 4 ओवरों में 40 रन लुटा दिए तो उसका भुगतान पूरी टीम को करना पड़ता है। आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि गेंदबाजों से ज्यादा बल्लेबाज इसमें हावी होते हैं। ऐसे में आप मैच के दौरान एक भी नो बॉल नहीं फेंक सकते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होनें आईपीएल में नो बॉल फेंकने के रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। आज इस आर्टिकल में हम ऐसे ही टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जानने वाले हैं। 5. उमेश यादव उमेश यादव उमेश यादव मौजूदा समय में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के खिलाड़ी हैं। इन्होनें अपना पहला आईपीएल मुकाबला 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला था। अपने आईपीएल करियर में उमेश 119 मैच खेल चुके हैं। जिसमें उमेश ने 119 विकेट अपने नाम किये हैं। जैसे की सब जानते हैं कि आईपीएल में उमेश की गेंदबाजी में बिल्कुल भी धार नहीं दिखाई देती। जिसके चलते इनकी जमकर पिटाई भी होती है। 119 मैचों में उमेश 18 नो बॉल और 98 बार वाइड गेंदें डाल चुके हैं। 4. लसिथ मलिंगा लसिथ मलिंगा श्रीलंकन टीम के यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। मुंबई के लिए मलिंगा अब तक 122 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें मलिंगा ने 170 विकेट हासिल किये हैं। मलिंगा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। लेकिन इसी के साथ मलिंगा ने आईपीएल में 129 वाइड गेंदें और 18 बार नो बॉल फेंकी है। 1 / 2 NEXT Advertisement

