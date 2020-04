क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे यादगर 'रिवेंज' मोमेंट

गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच 5 मशहूर यादगार रिवेंज मोमेंट

इनमें से एक मोमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच भी हुआ था

​ श्रीसंत आंद्रे नेल को चौका जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए

खेल चाहे कोई भी हो विरोधी खिलाड़ियों के बीच हमेशा ही प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है और कई बार इसी भावना में वो विरोधी खिलाड़ियों को कुछ शब्द भी कह देते हैं। क्रिकेट के खेल में भी ऐसा कई बार देखने को मिला है जब बल्लेबाज और गेंदबाज एक दूसरे से आपस में कुछ कहते हुए नजर आये हैं। कई बार यह तनातनी ज्यादा हो जाती है तो अंपायरों को बीच में आकर दखल देना पड़ता है।

कुछ खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के कहे हुए शब्दों का जवाब अपने प्रदर्शन से देते हैं और दर्शक भी इस बात को सराहते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही 5 यादगर रिवेंज मोमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं:

#5 जेम्स एंडरसन बनाम मिचेल जॉनसन

मिचेल जॉनसन और जेम्स एंडरसन

2013/14 एशेज श्रृंखला गेंद से मिचेल जॉनसन के कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंखला में उन्होंने 37 विकेटों के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरसाया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास जॉनसन की घातक गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था और ज्यादातर बल्लेबाज उनके सामने बेबस नजर आये।

हालांकि, ब्रिस्बेन में जेम्स एंडरसन और जॉनसन के बीच कुछ तनातनी हो गयी और पहले टेस्ट में हुयी इस घटना ने पूरी श्रृंखला के लिए टोन सेट कर दिया। जॉनसन क्रीज पर रेयान हैरिस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों के सामने संघर्ष कर रही थी। इसी दौरान जब जेम्स एंडरसन अपने गेंदबाजी रनअप पर वापस जा रहे थे तो जॉनसन ने उनसे कुछ शब्द कहे और एंडरसन को उकसाना चाहा।

स्टंप माइक पर जॉनसन के शब्दों को साफ़ सुना जा सकता था और वो कुछ इस प्रकार थे:

"Why are you chirping now mate, Not getting wickets?"

(अब तुम क्यों चहचहा रहे हो, विकेट नहीं मिल रहें हैं तुम्हे?)

एंडरसन ने इसके बाद अगली ही गेंद में इस स्लेजिंग का जवाब हैरिस का विकेट लेकर दिया। हालाँकि अगले मैच में जॉनसन ने एंडरसन का विकेट लिए और दोनों के बीच पूरी सीरीज में प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।

#4 आंद्रे नेल बनाम एस श्रीसंत

एस श्रीसंत

2006 में भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के पहले टेस्ट के दौरान भारत पहली पारी में 249 रनों पर ऑलआउट हो गया । इसके बाद श्रीसंत ने पहली पारी में पांच विकेट लिए और साउथ अफ्रीका की पहली पारी मात्र 84 रन पर सिमट गयी। भारत अपनी दूसरी पारी में 219 रन पर 9 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था। इसी दौरान क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहें श्रीसंत और नेल के बीच कुछ कहासुनी हुयी जिसने मामले को भड़का दिया।

नेल के शब्द इस प्रकार थे:

“I can smell blood. You do not have the guts... I am playing for this (South African emblem). You are a scared fellow, rabbit. I will get you next ball.”

(मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुश्किल में हो। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हे अगली गेंद पर आउट करूँगा।)

इसके बाद श्रीसंत ने इसका जवाब नेल की अगली ही गेंद पर छक्का लगाकर दिया और बल्ले को घुमाते हुए जश्न मनाया।

