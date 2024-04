5 खिलाड़ी जिन्हें शायद अब IPL 2024 में खेलने का मौका ना मिले 

5 players who may not get a chance to play again in the 17th season of IPL: आईपीएल का घमासान जारी है और 17वें सीजन में अब तक 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं। मौजूदा सीजन में कई युवा खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन के दमपर सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहे हैं, इनमें रियान पराग, अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma), मयंक यादव, आशुतोष राणा और शशांक सिंह के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं।

वहीं, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें मौका मिला लेकिन वो उसको भुना पाने में कामयाब नहीं रहे। इसी वजह से शायद अब उन्हें मौजूदा सीजन में दोबारा खेलने का मौका भी ना मिले। इस लेख में हम ऐसे ही 5 खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे।

इन 5 खिलाड़ियों को शायद अब IPL 2024 में खेलने का मौका ना मिल पाए

5. क्वेना मफाका

क्वेना मफाका गेंदबाजी करते हुए (PC: Espn )

दक्षिण अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को मुंबई इंडियंस ने दिलशान मधुशंका के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल किया था। मफाका इस साल हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप को अपने उम्दा प्रदर्शन को लेकर चर्चा में थे। हालाँकि, आईपीएल में उनका जादू देखने को नहीं मिला। मफाका ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 14.83 की औसत से 89 रन लुटाये और सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब रहे। पिछले कुछ मैचों से वह प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं हैं।

4. राहुल त्रिपाठी

Expand Tweet

सनराइजर्स हैदराबाद के दाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी तेजतर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आईपीएल के मौजूदा सीजन में उनका फॉर्म नजर नहीं आया। त्रिपाठी को 2 मैचों में प्लेइंग XI में शामिल होने का मौका मिला था, जिसमें वो सिर्फ 31 रन बना पाए। 17वें सीजन में हैदराबाद के टॉप ऑर्डर में पहले ही कई अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में त्रिपाठी अब शायद बाकी का सीजन बेंच पर ही गुजारते नजर आएं।

3. राहुल चाहर

राहुल चाहर विकेट का सेलिब्रेशन मनाते हुए (PC: Espn)

पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर राहुल चाहर भी आईपीएल 2024 में मिले मौकों का पूरा फ़ायदा उठा पाने में सफल नहीं हो पाए। चाहर 3 मैचों में 2 विकेट ही निकाल पाने में कामयाब हुए और अब प्लेइंग XI का हिस्सा भी नहीं हैं। चाहर के मामूली प्रदर्शन को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि शायद इस सीजन में उन्हें दोबारा खेलने का मौका नहीं मिल पायेगा।

2. मयंक डागर

27 वर्षीय मयंक डागर आईपीएल 2024 में इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की ओर से खेल रहे हैं। फ्रेंचाइजी की तरफ से उन्हें निरंतर मौके भी मिले, लेकिन वो भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं। मयंक ने 5 मैचों में सिर्फ एक विकेट ही झटका है। वहीं, बल्लेबाजी में उन्हें ज्यादा मौका ही नहीं मिला। लगातार ख़राब प्रदर्शन के कारण आरसीबी नए खिलाड़ियों को आजमा रही है, ऐसे में डागर की वापसी मुश्किल है।

1. देवदत्त पडीक्कल

देवदत्त पडीक्कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान (Pc: Espn)

लखनऊ सुपर जायंट्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल ने आईपीएल 2024 में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से फैंस और फ्रेंचाइजी दोनों को निराश किया है। पडीक्कल आईपीएल के पिछले चार सीजन से लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन मौजूदा सीजन में वह अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अब तक खेले 5 मैचों में पडीक्कल के बल्ले से महज 25 रन निकले हैं और पिछले मुकाबले में टीम का हिस्सा भी नहीं थे।

× Feedback Why did you not like this content? Content quality

Website Design

Missing Information

Incorrect Stats

Too many ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback