5 players who completed 10000th test run while being the captain of the side: टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 10 हजार रन के आंकड़े को छूने वाले बल्लेबाजों की एक बड़ी लिस्ट है। अब तक के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 14 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 10 हजार रन का माइलस्टोन हासिल किया है। इनके बाद अब इस लिस्ट में जल्द ही एक और बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का।

स्टीव स्मिथ अपने टेस्ट करियर में 114 मैचों में 9999 रन बना चुके हैं। उन्हें अब श्रीलंका के दौरे पर 10 हजार रन के आंकड़े को छूते हुए देखा जा सकता है। खास बात तो ये है कि स्मिथ को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तानी दी गई है, ऐसे में वो कप्तान रहते इस खास मुकाम को हासिल कर सकते हैं। स्मिथ कप्तान रहते हुए 10 हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज नहीं होंगे, बल्कि इससे पहले 5 बल्लेबाज 10000वां टेस्ट रन कप्तान के रूप में ही पूरा करने में सफल रहे हैं। तो चलिए इस आर्टिकल में उन 5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

Expand Tweet

Trending

5. एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान रहे एलिस्टेयर कुक इस टीम के महान बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं। एलिस्टर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त कमाल किया है, जहां उन्होंने 161 टेस्ट मैचों में 12472 रन बनाए हैं। इस दौरान कुक ने अपने टेस्ट करियर का 10 हजारवां रन बतौर कप्तान ही हासिल किया। उन्होंने ये मुकाम श्रीलंका के खिलाफ 2016 में चेस्टर ली स्ट्रीट में हासिल किया था।

4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज और कप्तान रहे रिकी पोंटिंग से कोई अनजान नहीं है। इस कंगारू खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी डोमिनेट किया है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 168 टेस्ट मैच में 13378 रन बनाए। पोंटिंग ने कप्तानी के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन के आंकड़े को छुआ था। साल 2008 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉर्थ साउंड में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम की थी।

3. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)

टेस्ट क्रिकेट के सबसे दिग्गज बल्लेबाजों में से एक रहे ब्रायन लारा ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 131 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 11953 रन बनाए। ब्रायन लारा ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर के 10 हजार रन के रिकॉर्ड को कप्तान रहते हुए ही हासिल किया था। उन्होंने 2004 में मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दौरान ये मुकाम अपने नाम किया था।

2. स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)

वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास में सबसे महान कप्तानों में से एक रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ महान बल्लेबाज भी रहे हैं। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 168 टेस्ट मैच में 10927 रन बनाए। स्टीव वॉ ने भी अपना 10000वां टेस्ट रन तब पूरा किया था जब वह कप्तान थे। उन्होंने 2003 में सिडनी टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़ी उपलब्धि को अपने नाम किया था।

1. एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पूर्व महान कप्तान एलन बॉर्डर एक बड़ा नाम हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे पहले 10 हजार रन के आंकड़े को हासिल किया था। बॉर्डर ने 1993 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट करियर के 10 हजार रन पूरे किए। उन्होंने ये कारनामा कप्तान रहते हुए ही किया था।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback