Mohammad Nabi has Been Part of 45 Win against different Teams: रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 48वां मैच अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (AFG vs AUS) के बीच खेला गया। इस मैच में राशिद खान की टीम ने ऑस्ट्रलिया को 21 रन से पटखनी दी। क्रिकेट के इतिहास में अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहली जीत रही। इस ऐतिहासिक जीत के साथ टीम के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की ओर 148/6 का स्कोर खड़ा किया था। जवाबी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.2 ओवरों में 127 रन पर ढेर हो गई थी।

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 45 देशों के खिलाफ मैच जीतने वाले खिलाड़ी बने मोहम्मद नबी

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मोहम्मद नबी अब 45 अलग-अलग टीमों के खिलाफ जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अफगानिस्तान की जर्सी में मोहम्मद नबी ने पहली जीत 2004 में बहरीन के खिलाफ हासिल की थी। वहीं, 45वीं जीत 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई।

मोहम्मद नबी का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर

39 वर्षीय दाएं हाथ के ऑलराउंडर ने अपने टी20 करियर में अबतक 127 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.01 की औसत से 96 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उन्होंने तीन बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। वहीं, बल्लेबाजी में नबी ने 22.77 की औसत से 2164 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं।

टी20 वर्ल्ड कप के मौजूदा संस्करण में अफगानिस्तान टीम की अगुवाई राशिद खान कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सुपर-8 चरण में जगह बनाई। हालांकि, अफगान टीम को सुपर-8 के अपने पहले मैच में भारत के हाथों 47 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करके अफगानिस्तान ने फिर से एक बार वापसी की है।

अब अफगानिस्तान अपना तीसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, जो कि 25 जून को होना है। आगामी मैच को राशिद खान की टीम बड़े अंतर से जीतना चाहेगी, ताकि वे अपने बेहतर रन रेट के जरिए सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की रेस में बने रहे। हालांकि, ये उसके लिए इतना आसान नहीं होगा।