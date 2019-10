Hindi Cricket News: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, कई खिलाड़ी हुए बाहर मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 62 // 25 Oct 2019, 15:39 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 नवंबर से लखनऊ में शुरू होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है। अफगानिस्तान की टी20 टीम से बांग्लादेश में हुई ट्राई सीरीज में शामिल 5 खिलाड़ियों (दवलत जादरान, फजल नियाज़ाई, नजीब ताराकई, शफीकुल्लाह शफीक और शाहिदुल्लाह कमल) को बाहर कर दिया गया है। हाल के समय में शानदार फॉर्म में चल रहे इब्राहिम जादरान को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्पिन ऑलराउंडर जावेद अहमदी को घरेलू टी20 लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर टीम में शामिल कर लिया गया है। राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। इसके बाद दोनों देशों के बीच एकमात्र टेस्ट भी खेला जाना है। अफगानिस्तान की टीम युवा खिलाड़ियों को तो मौका दिया ही गया है। साथ ही में कई अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 5, 7 और 9 नवंबर को तीन टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद 13, 16 और 18 नवंबर को तीन एकदिवसीय मैच होंगे। अंत में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक एकमात्र टेस्ट खेला जाएगा। यह सभी मुकाबले लखनऊ में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ अफगानिस्तान वनडे टीम इस प्रकार है: राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, करीम जनत, इब्राहिम जादरान, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, यमीन अहमदजई, असगर अफगान, रहमत शाह, जावेद अहमदी, अफसर ज़जाई, शराफुद्दीन अशरफ, हजरतुल्लाह ज़जाई, इकरम अली खील और नजीबुल्लाह जादरान। वेस्टइंडीज के खिलाफ अफगानिस्तान की टी20 टीम इस प्रकार है: राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, गुलबदीन नैब, इब्राहिम जादरान, जावेद अहमदी, रहमनउल्लाह गुरबाज, हजरतुल्लाह ज़जाई, करीम जनत, नजीबुल्लाह जादरान, शराफुद्दीन अशरफ, फरीद अहमद मलिक, यमीन अहमदजई, नवीन उल हक, सैयद अहमद और असगर अफगान। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...