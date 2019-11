AFG vs WI, एकमात्र टेस्ट: अफगानिस्तान की टीम पहले दिन 187 रनों पर हुई ऑलआउट, रहकीम कॉर्नवॉल की घातक गेंदबाजी मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 27 Nov 2019, 16:59 IST SHARE



लखनऊ में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच एकमात्र टेस्ट की शुरुआत हुई। पहले दिन अफगानिस्तान की टीम 187 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 68-2 रहा। स्टंप्स के समय जॉन कैम्पबेल (39) और शामराह ब्रुक्स (19) नाबाद थे। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और 28 के स्कोर तक टीम ने इब्राहिन जादरान (17) का विकेट गंवा दिया। यहां से जावेद अहमदी (39) और इहसानुल्लाह जनत (24) ने 56 रनों की साझेदारी करते हुए स्कोर को 100 के करीब लेकर गए। हालांकि रहकीम कॉर्नवॉल के आगे अफगानिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और एक समय टीम का स्कोर 111-7 हो गया। इसके बाद अफसर जजाई (32) और आमिर हमज़ा (34) ने 54 रनों की साझेदारी कर स्कोर को 150 के पार लेकर गए। 165 के स्कोर पर इस साझेदारी के टूटते ही अफगानिस्तान जल्द ही 187 रनों पर ऑलआउट हो गए। वेस्टइंडीज के लिए रहकीम कॉर्नवॉल ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट चटकाए, कप्तान जेसन होल्डर ने भी 2 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की पहली पारी में शुरुआत खास नहीं रही और उन्होंने 34 के स्कोर तक क्रेग ब्रेथवेट और शाई होप का विकेट गंवा दिया। इसके बाद जॉन कैंपबेल और शामराह ब्रुक्स ने दिन का खेल समाप्त होने तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। अफगानिस्तान के लिए आमिर हमजा और कप्तान राशिद खान ने एक-एक विकेट लिया। मैच के दूसरे वेस्टइंडीज की टीम बड़ी बढ़त हासिल करना चाहेंगे, तो अफगानिस्तान की टीम अच्छी गेंदबाजी करते हुए विंडीज को रोकना चाहेंगे। संक्षिप्त स्कोर: अफगानिस्तान: 187 वेस्टइंडीज: 68-2 Advertisement

