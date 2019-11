AFG vs WI, एकमात्र टेस्ट: अफगानिस्तान की बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी लड़खड़ाई, विंडीज की स्थिति मजबूत मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 28 Nov 2019, 16:46 IST SHARE

वेस्टइंडीज टीम का जबरदस्त प्रदर्शन जारी

लखनऊ में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन के बाद वेस्टइंडीज टीम की स्थिति काफी मजबूत हो गई। दिन का खेल समाप्त होने के समय अफगानिस्तान का स्कोर 109-7 रहा और वो सिर्फ 19 रनों आगे । स्टंप्स के समय अफसर जजाई 2 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले वेस्टइंडीज ने कल के स्कोर 68-2 से आगे खेलना शुरू किया और जॉन कैम्पबेल (55) ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 115 के स्कोर पर वो आउट हो गए। यहां से अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश करते हुए विंडीज की आधी टीम को 150 के स्कोर तक पवेलियन भेज दिया था। यहां से शमारह ब्रुक्स और शेन डाउरिच ने 74 रनों की साझेदारी की और टीम को बढ़त दिलाते हुए स्कोर को 200 के पार लेकर गए। डाउरिच अर्धशतक से चूक गए और 42 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि ब्रुक्स ने शानदार शतक जड़ते हुए 111 रनों की पारी खेली, वो 270 के स्कोर पर 9वें विकेट के रूप में आउट हुए और अंत में वो 277 के स्कोर पर आउट हो गए। अफगानिस्तान के लिए आमिर हमजा ने सबसे ज्यादा 5, तो राशिद खान ने तीन विकेट चटकाए। दूसरी पारी में अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी रही और उन्होंने पहले विकेट के लिए जावेद अहमदी और इब्राहिम जादरान (23) ने 53 रनों की साझेदारी की। हालांकि अफगानिस्तान की पारी यहां से लड़खड़ा गई और टीम का स्कोर 59-4 हो गया। जावेद अहमदी ने नसीर जमाल (15) के साथ छोटी 37 रनों की साझेदारी कर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन दिन की आखिरी गेंद पर अहमदी (62) के आउट होने से अफगानिस्तान को बड़ा झटका लगा। उनकी बढ़त सिर्फ 19 रनों की ही है और उनके तीन विकेट श्रेष हैं। यहां से उनके लिए इस मैच को बचाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। वेस्टइंडीज के लिए रहकीम कॉर्नवॉल और रोस्टन चेस ने 3-3 विकेट लेते हुए शानदार गेंदबाजी की। कॉर्नवाल ने 2 कैच भी पकड़े। संक्षिप्त स्कोर: अफगानिस्तान: 187 एवं 109-7 वेस्टइंडीज: 277 Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

