आईपीएल के पहले सीजन में रहे सभी 8 टीमों के कप्तान अभी कहाँ हैं ?

Published Jan 03, 2020

राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने टी20 के फॉर्मेट को लोकप्रिय बनाने में एक अहम योगदान दिया है। इसी के साथ इस लीग के आने से कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने देश के लिए खेलने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। जिन खिलाड़ियों को कभी कोई जानता भी नहीं था उन खिलाड़ियों को पहचान आईपीएल की वजह से ही मिली है। आईपीएल की देखा-देखी में आज हर देश में इस तरह की लीग खेली जा रही है। लेकिन लोकप्रियता के मामले में आईपीएल उन सब लीगों से कहीं ज्यादा ऊपर है। जैसे की सब जानते हैं कि आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था। जिसमें 8 टीमों को रखा गया था। पहले सीजन की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी। उस समय इस टीम के कप्तान शेन वॉर्न थे। तब से लेकर अब तक आईपीएल के 12 सफल सीजन खेले जा चुके हैं। लेकिन आईपीएल के पहले सीजन को सफल बनाने में इन आठों टीमों के कप्तानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। जिनको लोग अब शायद भूल चुके हैं। आज इस आर्टिकल में हम उन्हीं 8 कप्तान के बारे में बात करेंगे कि वो सभी कप्तान इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। 1. शेन वॉर्न (कप्तान- राजस्थान रॉयल्स) शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रहे शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2008 में अपनी टीम का कप्तान बनाया था। इनकी कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीजन की ट्रॉफी भी जीती थी। आपको बता दें, वॉर्न ने आईपीएल के 4 सीजन खेले थे। जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। अपने आईपीएल करियर में वॉर्न ने 55 मैच खेलते हुए 25.38 की औसत से 57 विकेट अपने नाम किये थे। मौजूदा समय वॉर्न आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हैं। 2. वीवीएस लक्ष्मण (कप्तान- डेक्कन चार्जर्स) वीवीएस लक्ष्मण डेक्कन चार्जर्स (सनराइजर्स हैदराबाद) ने आईपीएल के पहले सीजन में अपनी टीम की कप्तानी वीवीएस लक्ष्मण के हाथों में सौपीं थी। आईपीएल में लक्ष्मण का करियर कप्तान और खिलाड़ी दोनों ही रूपों में बेहद खराब रहा था। इनकी कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स की टीम पहले सीजन में सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई थी और टीम पॉइंट्स टेबल में आखरी स्थान पर रही थी। मौजूदा समय में लक्ष्मण इसी टीम में मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं और साथ में अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कमेंट्री करते हैं। 1 / 4 NEXT Advertisement

