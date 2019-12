Cricket Records: डे-नाईट टेस्ट मुकाबलों के प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र 

Cricket Records: डे-नाईट टेस्ट मुकाबलों के प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र Shreya Jain FOLLOW CONTRIBUTOR आँकड़े 16 Dec 2019, 11:44 IST SHARE

डे नाईट टेस्ट मुकाबलों के आंकड़े डे-नाईट टेस्ट मैच का मकसद फैंस को क्रिकेट के इस प्रारूप की तरफ आकर्षित करना है और काफी हद इसमें कामयाबी भी मिली है। डे-नाईट टेस्ट गुलाबी गेंद से खेला जाता है और अब तक इसके कई मुकाबले खेले जा चुके हैं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला डे-नाईट टेस्ट मैच खेला था। आज इस लेख में हम अब तक खेले गए डे-नाईट टेस्ट मुकाबलों के आंकड़ों पर एक नज़र डालेंगे। # कोलकाता में भारत और बांग्लादेश ने अपना पहला डे-नाईट टेस्ट मुकाबला खेला। # पहला डे-नाईट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच एडिलेड के मैदान पर 27 नवंबर 2015 को खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया था। # सबसे ज़्यादा डे-नाईट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में खेले गए हैं। इस मैदान में अभी तक कुल 4 डे-नाईट टेस्ट मुकाबले हुए हैं, और घरेलू टीम ऑस्ट्रेलिया सभी मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। # ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 7 डे-नाईट टेस्ट मैच जीते हैं, वहीं वेस्टइंडीज़ ने सबसे ज़्यादा 3 डे-नाईट टेस्ट मैच हारे। एशयाई देशों की बात करें, तो श्रीलंका दो मुकाबले जीतकर सबसे सफल टीम है। # डेविड वॉर्नर ने डे-नाईट टेस्ट मैच में अभी तक सबसे ज्यादा 596 (6 मैच) रन बनाए हैं #. डेविड वॉर्नर और अजहर अली ने ही डे-नाईट टेस्ट मैचों में अभी तक तिहरा शतक लगाया है। # गेंदबाज़ी की बात करें ऑस्ट्रेलियाई लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क डे-नाईट टेस्ट मैचों के सबसे सफल गेंदबाज हैं। 7 मुकाबलों में स्टार्क ने 42 विकेट अपने नाम किए हैं। # वेस्टइंडीज के देवेंद्र बिशू 8/49 के आंकड़े के साथ डे-नाईट टेस्ट में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। Give feedback Advertisement

