Ashes 2019: पहले टेस्ट में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र 

Ashes 2019: पहले टेस्ट में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 17 // 06 Aug 2019, 01:23 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

स्टीव स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया ने एजबेस्टन में खेले गए एशेज 2019 के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 251 रनों से हराया और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 284 के जवाब में इंग्लैंड ने 374 रन बनाये और 90 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 487/7 का स्कोर बनाकर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 398 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में मेजबान टीम सिर्फ 146 रन बनाकर ढेर हो गई।स्टीव स्मिथ को दोनों पारियों में शतक बनाने के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया।

आइये नज़र डालते हैं मैच में बने प्रमुख आंकड़ों पर:

# एशेज के पहले टेस्ट के साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत।

# पैट कमिंस ने 21वें टेस्ट में 100 विकेट पूरे किये और ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाजों में उनसे तेज़ 100 विकेट सिर्फ चार्ली टर्नर (17) ने लिए हैं।

# नाथन लायन (352 विकेट): टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले सिर्फ चौथे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। उनसे पहले यह रिकॉर्ड शेन वॉर्न (708), ग्लेन मैक्ग्रा (563) और डेनिस लिली (355) ने बनाया था।

# रोरी बर्न्स: टेस्ट क्रिकेट के पांचों दिन बल्लेबाजी करने वाले सिर्फ दसवें बल्लेबाज और एशेज में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज। उनसे पहले 1977 में इंग्लैंड के ज्यॉफ्री बॉयकॉट ने यह रिकॉर्ड बनाया था।

बर्न्स और बॉयकॉट के अलावा एमएल जयसिम्हा (भारत vs ऑस्ट्रेलिया 1960), किम ह्यूज (ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड 1980), एलन लैम्ब (इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज 1984), रवि शास्त्री (भारत vs इंग्लैंड 1984), एड्रियन ग्रिफिथ (वेस्टइंडीज vs न्यूजीलैंड 1999), एंड्रू फ़्लिंटॉफ़ (इंग्लैंड vs भारत 2006), अल्विरो पीटरसन (दक्षिण अफ्रीका vs न्यूज़ीलैंड 2012) और चेतेश्वर पुजारा (भारत vs श्रीलंका 2017) ने यह रिकॉर्ड बनाया था।

# स्टीव स्मिथ (144 एवं 142): टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दोनों पारियों में शतक और साथ ही दोनों पारियों में 140 से ऊपर का स्कोर बनाने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज। उनसे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर (150* एवं 153 vs पाकिस्तान 1980), ज़िम्बाब्वे के एंडी फ्लावर (142 एवं 199* vs दक्षिण अफ्रीका 2001) और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान (162 एवं 143 vs बांग्लादेश 2009) ने बनाया था।

# स्टीव स्मिथ (25): सबसे तेज़ 25 टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज। स्मिथ ने 119 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया और इस मामले में उनसे तेज़ सिर्फ डॉन ब्रैडमैन (68 पारी) हैं।

Advertisement

# स्टुअर्ट ब्रॉड: 3000 रन और 450 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड बनाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी। उनसे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉर्न ने बनाया था।

# रोरी बर्न्स: इंग्लैंड के लिए शतक लगाने वाले 168वें बल्लेबाज और इससे ज्यादा शतक किसी भी देश के बल्लेबाज ने नहीं लगाया है।

# एशेज के 136 साल के इतिहास में पहली बार कोई सीरीज अगस्त में शुरू हुई।

# स्टीव स्मिथ: एशेज टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने सिर्फ आठवें बल्लेबाज। उनसे पहले यह रिकॉर्ड वॉरेन बार्ड्सले, हर्बर्ट सर्टक्लिफ, वॉली हेमंड, डेनिस कॉम्प्टन, आर्थर मॉरिस, स्टीव वॉ और मैथ्यू हेडन ने बनाया था।

# ऑस्ट्रेलिया ने 2001 के बाद पहली बार एजबेस्टन में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच जीता।

# टिम पेन: एशेज में कप्तानी करने वाले सिर्फ पांचवें विकेटकीपर। उनसे पहले यह रिकॉर्ड जैक ब्लैकहैम, बैरी जरमन, एलेक स्टीवर्ट और एडम गिलक्रिस्ट ने यह रिकॉर्ड बनाया था।

Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्टसकीड़ा पर पाएं