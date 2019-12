AUS vs NZ: ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 247 रनों से हराया सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 29, 2019

Dec 29, 2019 IST SHARE

ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त जीत ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 247 रनों से हरा दिया। 488 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल के चौथे दिन कीवी टीम अपनी दूसरी पारी में 240 रन बनाकर सिमट गई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहली पारी में शानदार 114 रनों की पारी खेलने वाले ट्रैविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 168/5 पर घोषित कर न्यूजीलैंड के सामने 488 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। दूसरी पारी में भी कीवी टीम के बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने सिर्फ 89 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। कप्तान केन विलियम्सन खाता भी नहीं खोल सके और अनुभवी रॉस टेलर सिर्फ 2 रन ही बना सके। पांचवे विकेट के लिए बीजे वाटलिंग और टॉम ब्लंडेल के बीच जरूर 72 रनों की साझेदारी हुई लेकिन ये मैच जिताने के लिए काफी नहीं था। वाटलिंग 22 रन बनाकर आउट हुए। ब्लंडेल ने 121 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में नाथन लियोन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच 32 साल बाद मेलबर्न में बॉक्सिंड-डे टेस्ट मैच खेला गया। इसी वजह से इस मैच को देखने रिकॉर्ड संख्या में दर्शक पहुंचे थे। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 26 दिसंबर को यानि बॉक्सिंड-डे टेस्ट मैच 1987 में खेला था। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। संक्षिप्त स्कोर ऑस्ट्रेलिया: पहली पारी 467/10 एवं दूसरी पारी 168/5d (डेविड वॉर्नर 38, नील वैगनर 3/50) न्यूजीलैंड: पहली पारी 148/10 एवं दूसरी पारी 247/10 (टॉम ब्लंडेल 121, नाथन लियोन 4/81) Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...