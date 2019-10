AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 में श्रीलंका को 9 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त

AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 में श्रीलंका को 9 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 755 // 30 Oct 2019, 16:38 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

ऑस्ट्रेलिया की एक और एकतरफा जीत ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टी20 में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 117 रन बनाये, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक विकेट खोकर 13 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। डेविड वॉर्नर (60*) को एक और शानदार पारी के लिए लगातार दूसरे मैच में मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन एक बार उनके बल्लेबाज फ्लॉप रहे और पूरी टीम 19 ओवर में 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कुसल परेरा ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाये, वहीं दनुष्का गुनातिलका ने 21 रनों का योगदान दिया। नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने के कारण एक बार फिर श्रीलंका सम्मानजनक स्कोर भी नहीं बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बिली स्टैनलेक, पैट कमिंस, एश्टन एगर और एडम ज़म्पा ने दो-दो विकेट लिए। 118 रनों के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और कप्तान आरोन फिंच खाता खोले बिना ही पहले ओवर में 1 के स्कोर पर आउट हो गए। हालाँकि इसके बाद डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ ने टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में ही 42 गेंद शेष रहते आसान जीत हासिल कर ली। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 117 रनों की अविजित साझेदारी निभाई। पहले मैच में शानदार शतक बनाने वाले डेविड वॉर्नर ने 41 गेंदों में 60 और स्टीव स्मिथ ने 36 गेंदों में 53 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारियां खेली। श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता कप्तान लसिथ मलिंगा को मिली। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: श्रीलंका: 117 (कुसल परेरा 27, एडम ज़म्पा 2/20, बिली स्टैनलेक 2/23, एश्टन एगर 2/27, पैट कमिंस 2/29) ऑस्ट्रेलिया: 118/1 (डेविड वॉर्नर 60*, स्टीव स्मिथ 53*)

