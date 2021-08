श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी को बनाया गया न्यूजीलैंड का बैटिंग कोच

श्रीलंका (Sri Lanka) के पूर्व बल्लेबाज थिलन समरवीरा (Thilan Samaraveera) को बांग्लादेश (BAN vs NZ) और पाकिस्तान (PAK vs NZ) के सीमित ओवरों के दौरे से पहले न्यूजीलैंड (New Zealand) के कोचिंग विभाग में शामिल किया गया है। उन्हें टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। पूर्व दाएं हाथ के बल्लेबाज समरवीरा को अपने खेल के दिनों में एक आदर्श टीम मैन के रूप में भी जाना जाता था।

आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 से पहले न्यूजीलैंड का क्रिकेट कैलेंडर व्यस्त होना तय है। इसी कारण ब्लैककैप खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के कार्यभार को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने टी20 विश्व कप सहित तीन श्रृंखलाओं के लिए अलग-अलग टीमों का ऐलान भी किया है। इसमें भारत दौरे पर होने वाली टी20 सीरीज की टीम भी शामिल है।

डैली न्यूज ने समरवीरा को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए जाने की खबर दी और उन्हें बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अपने दो उप-महाद्वीपों के दौरे पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले कीवी टीम का सामना पांच मैचों की टी20 सीरीज में सितंबर में बांग्लादेश की टीम से होगा। बाद में वे 18 साल बाद पाकिस्तान की यात्रा करेंगे और तीन एकदिवसीय और पांच टी20 मैच खेलेंगे। यह दौरा 17 सितंबर से शुरू होगा।

न्यूजीलैंड टीम

इस बीच अगले महीने से आईपीएल का आगाज भी एक बार फिर से हो रहा है। दूसरे चरण में खेलने के लिए न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी यूएई में जाएंगे। वहां आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए आईपीएल में खेलना अहम हो जाता है।

केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, काइल जैमिसन, जिमी नीशम सही कई खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हुए नजर आएँगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान दौरे के लिए न्यूजीलैंड की टीम का कप्तान टॉम लैथम को बनाया गया है। टी20 वर्ल्ड कप और भारत दौरे के लिए केन विलियमसन के पास कप्तानी की जिम्मेदारी रहेगी। देखना होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ कीवी टीम का खेल कैसा होगा। हाल ही में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4-1 से बुरी तरह हराया था। न्यूजीलैंड के लिए भी बांग्लादेश की धीमी पिचों पर खेलना आसान काम नहीं होगा।

Edited by निरंजन