Hindi Cricket News : बांग्लादेश ने पाकिस्तान में टेस्ट खेलने से किया इनकार, टी20 के लिए राजी

वसीम खान - सीईओ पीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक टी 20 श्रृंखला खेलने के लिए तैयार हो गए हैं । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने बुधवार को कहा कि उन्होंने बीसीबी को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे पाकिस्तान में टेस्ट नहीं खेलने के कारणों को रेखांकित करने के लिए कहा गया था क्योंकि जनवरी-फरवरी में टेस्ट खेलने की योजना बनाई गई थी। यह स्पष्ट करते हुए कि पाकिस्तान अपने घरेलू मैच किसी अन्य स्थान पर नहीं खेलेगा, वसीम ने कहा कि बीसीबी को पाकिस्तान के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने के लिए सही कारण बताना होगा ।"बीसीबी ने हमें सूचित किया है कि वे पाकिस्तान में तीन टी 20 मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन अभी वे टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं।" वसीम ने कहा कि श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा किया और आईसीसी ने अपने मैच अधिकारियों को पाकिस्तान भेजा। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान में टेस्ट नहीं खेलने का कोई कारण नहीं है। "आईसीसी ने हमारी सुरक्षा योजना और व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया है लेकिन हम अभी भी बीसीबी अधिकारियों के संपर्क में हैं और इसका हल निकालने की कोशिश कर रहें हैं।" बीसीबी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि वे टेस्ट सीरीज खेलने का फैसला करने से पहले पाकिस्तान में टी 20 मैच खेलना चाहते हैं। इसके पहले श्रीलंका ने भी ऐसा ही किया था जब उन्होंने पहली बार सितंबर-अक्टूबर में तीन एकदिवसीय और तीन टी 20 मैचों के लिए अपनी टीम भेजी थी और उसके बाद उनकी टीम पाकिस्तान में दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेल रही है। Advertisement

