2010-19 के बीच टेस्ट क्रिकेट में लगे सभी तिहरे शतकों पर एक नजर

डेविड वार्नर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अगर सबसे मुश्किल कोई प्रारूप है तो वो है टेस्ट क्रिकेट। इस प्रारूप में एक बल्लेबाज को सयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होती है। एक खिलाड़ी की परीक्षा टेस्ट मैच के दौरान होती है। मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। इसी वजह से आईसीसी को इस फॉर्मेट को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिता शुरू करनी पड़ी। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना आसान नहीं होता और किसी भी बल्लेबाज के लिए ये एक बड़ा सपना होता है। वैसे तो दुनिया में कई बल्लेबाजों ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में तिहरा शतक लगाया है पर इस दशक में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के सिर्फ आठ बल्लेबाज ये कारनामा करने में सफल हो पाए हैं। आज इस आर्टिकल में हम इन 8 बल्लेबाजों द्वारा लगाए गए तिहरे शतकों के बारे में बताने वाले हैं। 1. क्रिस गेल (बनाम- श्रीलंका 2010) क्रिस गेल इस दशक का पहला तिहरा शतक वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 580/9 पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी थी। इस पारी में विंडीज की तरफ से गेल ने 447 गेंदों पर 333 रनों की पारी खेली थी। गेल ने अपनी इस पारी में 34 चौके और 9 छक्के जड़े थे। दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मुकाबला ड्रॉ रहा था। 2. माइकल क्लार्क (बनाम- भारत 2012) माइकल क्लार्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2012 में सिडनी के मैदान पर टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रनों पर सिमट गई थी। जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 659/4 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने तिहरा शतक जड़ा था। क्लार्क ने 468 गेंदों पर नाबाद 329 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान क्लार्क ने 39 चौके और 1 छक्का लगाया था।ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को एक पारी व 68 रनों से जीता था। 1 / 4 NEXT Advertisement

