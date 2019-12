Cricket Records: एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप 3 गेंदबाज Utkarsh Mishra FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 31, 2019

दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज शेन वार्न और मुरलीधरन वर्ष 2019 कई गेंदबाजों, खासकर ऑस्ट्रेलिया और भारत के गेंदबाजों के लिए एक यादगार साल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने इस साल 12 टेस्ट में 20.13 के औसत से 59 विकेट लिए। उन्होंने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्बेन में 62 रन देकर मैच में 10 विकेट हासिल किए थे। यह भी पढें: 2009-2019: इस दशक के सबसे बेशकीमती आईपीएल खिलाड़ी कमिंस के हमवतन स्पिनर नाथन लायन इस साल 12 टेस्ट में 45.26 की औसत से 45 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। इस ऑफ स्पिनर ने बर्मिंघम एशेज टेस्ट में 49 रन देकर 6 विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2019 में 25.11 के औसत से 11 मैचों में 43 विकेट लेकर शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त किया। वहीं भारतीयों में, मोहम्मद शमी ने 16.66 की औसत से आठ टेस्ट में 33 विकेट लिए। इसके अलावा, इशांत शर्मा ने छह में 25 और उमेश यादव ने 23 विकेट चटकाए। हालांकि कमिंस का प्रदर्शन एक कैलेंडर वर्ष के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ नहीं है।अतीत में कई गेंदबाजो ने कमिंस से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में आइये एक नजर डालते हैं टेस्ट मैचों में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजो पर: 3. डेनिस लिली (1981 में 85 विकेट)

डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज डेनिस लिली इस सूची में नंबर तीन पर हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में में 13 टेस्ट में 85 विकेट लिए थे। इस दौरान उनका औसत 20.95 और स्ट्राइक रेट 43.6 का रहा। उन्होंने उस साल में 5 बार पारी में 5 विकेट और 2 बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया। लिली का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 83 रन देकर 7 विकेट रहा जो उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट में मेलबर्न में वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल किया था। 1 / 2 NEXT Advertisement

