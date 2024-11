3 batters who can pair with KL Rahul to open for Delhi Capitals in IPL 2025: आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमों ने अपना स्क्वाड मजबूत कर लिया है। इसमें दिल्ली कैपिटल्स का नाम भी शामिल है, जो इस बार बड़े बदलाव के साथ नजर आने वाली है, क्योंकि टीम का प्रमुख चेहरा बन चुके ऋषभ पंत इस बार साथ नहीं होंगे। डीसी ने पंत को रिटेन नहीं किया था और फिर मेगा ऑक्शन में वापस खरीदने में सफलता नहीं मिली। इसी वजह से दिल्ली की टीम ने अपना दांव केएल राहुल पर लगाया, जो लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलीज होने के कारण नीलामी का हिस्सा बने थे।

दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने राहुल को 14 करोड़ में अपने साथ शामिल किया है। इसी वजह से दिल्ली की टीम के लिए उनका अगले साल पारी की शुरुआत करना तय माना जा रहा है। हालांकि, उनके साथ जोड़ीदार के रूप में कौन नजर आएगा, इसके कई दावेदार हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 3 खिलाड़ियों का जिक्र करने जा रहे हैं, जो केएल राहुल के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

3. अभिषेक पोरेल

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अनकैप्ड विक्केत्कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को रिटेन किया था। इससे साफ पता चलता है कि उनके ऊपर फ्रेंचाइजी ने भरोसा दिखाया है। पोरेल ने पिछले सीजन दिल्ली के लिए मुकाबले भी खेले थे लेकिन उनका अच्छा प्रदर्शन ओपनिंग करते हुए ही आया था। इसी वजह से उन्हें केएल राहुल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पोरेल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इसी वजह से लेफ्ट-राइट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा।

2. जेक फ्रेजर-मैकगर्क

ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क को दिल्ली कैपिटल्स ने RTM का सहारा लेकर अपनी टीम में शामिल किया। मैकगर्क ने बतौर ओपनर पिछले सीजन कई धमाकेदार पारियां खेली थीं और इसी वजह से उन्हें काफी तारीफ भी मिली। हालांकि, उनका हालिया फॉर्म खास नहीं रहा है लेकिन वह आईपीएल 2025 में दिल्ली के लिए केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत करने का विकल्प बन सकते हैं। मैकगर्क आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, इसी वजह से राहुल पर शुरुआत से ही तेज खेलने का दबाव भी नहीं रहेगा।

1. फाफ डू प्लेसी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा रिलीज किए गए दक्षिण अफ्रीका के फाफ डू प्लेसी आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स में नजर आएंगे। डू प्लेसी को पारी की शुरुआत का काफी ज्यादा अनुभव है और वह आईपीएल में भी लगातार ऐसा कर चुके हैं। ऐसे में अगर दिल्ली ने अनुभव को प्राथमिकता दी तो फिर डू प्लेसी को केएल राहुल का जोड़ीदार बनाया जा सकता है।

