युजवेंद्र चहल ने पत्नी पर लुटाया प्यार, धनश्री वर्मा के रिप्लाई से खड़ा हुआ बवाल

Yuzvendra Chahal post wife Dhanashree reply: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा आज अपना 28वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। हर कोई उनको जन्मदिन की बधाई दे रहा हैं। ऐसे में युजवेंद्र चहल अपनी पत्नी पर प्यार लुटाने में कैसे पीछे रह सकते हैं। युजवेंद्र चहल अक्सर ही सोशल मीडिया पर धनश्री की तस्वीरें शेयर कर अपना प्यार दिखाते रहते हैं।

हालांकि युजवेंद्र चहल आज के इस खास मौके पर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड और भारत के समय में दिन- रात का फर्क होता है। जिसकी वजह से वह धनश्री को बर्थडे विश करने में लेट हो गए। वक्त मिलते ही युजवेंद्र चहल ने खास अंदाज में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पत्नी धनश्री को बर्थ डे विश किया, लेकिन चहल की पोस्ट पर धनश्री ने जो रिप्लाई किया उससे फैंस नाखुश नजर आए। उन्होंने युजवेंद्र चहल की पोस्ट पर कमेंट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

युजवेंद्र चहल ने शेयर की इंस्टाग्राम पोस्ट

युजवेंद्र चहल ने इस खास मौके पर धनश्री को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया। युजवेंद्र ने अपनी सगाई और धनश्री के साथ बिताए खुशनुमा पलों की आठ तस्वीरें शेयर की और बहुत ही प्यारा कैप्शन लिखा "Another year older, another year more fabulous! Happy Birthday, love."

वहीं चहल की इस पोस्ट को धनश्री ने लाइक करते हुए थैंक्यू (आगे व्हाइट इमोजी) लिखा।धनश्री का इतना नॉमर्ल सा रिप्लाई देख फैंस नाखुश नजर आए। जिसके चलते एक फैन ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखा कि इतना फॉर्मल रिप्लाई क्यों। वहीं एक अन्य ने कमेंट कर कहा कि कोई दूसरी होती तो लव यू लिखती, थैंक्यू बोलने का क्या मतलब होता है तुम भी कभी पोस्ट किया करो। धनश्री जब भी सोशल मीडिया पर कोई रील शेयर करती हैं तो फैंस कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करते हैं कि चहल के साथ भी रील बनाकर पोस्ट करिए।

युजवेंद्र चहल की पोस्ट पर धनश्री का रिप्लाई (photo credit: instagram/dhanashree9)

युजवेंद्र चहल के बर्थडे पर धनश्री का पोस्ट

वहीं दो महीने पहले जब युजवेंद्र चहल का जन्मदिन था तो भी धनश्री वर्मा के पोस्ट पर सवाल खड़े हुए थे। युजवेंद्र चहल के जन्मदिन के मौके पर धनश्री वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी। जिसमें उन्होंने अपनी और युजवेंद्र चहल की मात्र एक तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन पर उनके करियर से संबधित लिखा था कि Greatest spinner and a winner, Your skill set and your passion to win it for your team is the greatest quality that you carry May god always shower his blessings always your biggest cheerleader Happy Birthday।।

जिस पर अक्सर फैंस ने यही कमेंट किए थे कि यह पोस्ट चहल के बर्थडे विश का है या फिर क्रिकेट के लिए।

धनश्री वर्मा की पोस्ट पर फैंस ने किए कमेंट (photo credit: instagram/dhanashree9)

