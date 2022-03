गौतम गंभीर के मुताबिक विराट कोहली 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक जरूर लगाएंगे

भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के मुताबिक विराट कोहली (Virat Kohli) इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगा सकते हैं। गंभीर ने कहा कि विराट कोहली निश्चित तौर पर सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं।

गौतम गंभीर उस मुद्दे पर बात कर रहे थे, जब उन्होंने 2009 में अपना मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड विराट कोहली को दे दिया था। श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में 316 रनों के टार्गेट का पीछा करते हुए गौतम गंभीर ने नाबाद 150 रनों की पारी खेली थी। वहीं विराट कोहली ने भी 114 गेंद पर 107 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। गौतम गंभीर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था लेकिन उन्होंने अपना ये अवॉर्ड युवा विराट कोहली को दे दिया था। इसकी वजह से गौतम गंभीर की काफी तारीफ हुई थी।

विराट कोहली 100 शतक जरूर लगाएंगे - गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने कहा कि विराट कोहली भले ही 100 शतक बना लें लेकिन वो अपने पहले शतक को हमेशा याद रखेंगे। 'Over and Out' शो में गौतम गंभीर ने कहा,

आप भले ही 100 शतक क्यों ना बना लें, जो मुझे लगता है कि वो बनाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन आप अपने पहले शतक को हमेशा याद रखेंगे। मुझे बांग्लादेश में अपना पहला इंटरनेशनल शतक और श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे शतक अभी तक याद है। इसलिए मैं उनके शतक को स्पेशल बनाना चाहता था। अभी तक विराट कोहली ने जो कुछ हासिल किया है उससे मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है और वो आगे भी इसी तरह जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे।

आपको बता दें कि विराट कोहली अभी तक कुल 70 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं। हालांकि पिछले दो साल से वो एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं।

Edited by सावन गुप्ता