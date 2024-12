Harbhajan Singh share crypctic Instagram story: भारत के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हरभजन सिंह अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हरभजन ने कुछ साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया था लेकिन वह लीजेंड्स क्रिकेट लीग में अभी भी अपना जलवा दिखाते नजर आते हैं। इसके अलावा, भज्जी को कमेंट्री करते हुए भी देखा जाता है। वहीं हरभजन सिंह अपने इंटरव्यू में इशारों-इशारों में कई बार पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी कई बार उनके पोस्ट देखकर लगता है कि जैसे वह धोनी को ही टारगेट कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने किसी को भी निशाना बनाने की पुष्टि कभी नहीं की।

वहीं हरभजन जब भी कुछ क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हैं तो अक्सर धोनी से जुड़े कमेंट देखने को मिलते हैं। वहीं हाल ही में हरभजन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है जिसे देख लग रहा है कि वह फिर किसी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

हरभजन सिंह ने इंस्टा स्टोरी पर क्या किया शेयर?

हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने विचारों और जीवन से जुड़ी चीजों को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते रहते हैं। वह अपनी हर बात को बेबाकी से रखना पंसद करते हैं। वहीं इस बार हरभजन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक क्वोट शेयर किया, जिस पर लिखा है कि No matter how educated, talented, rich or cool you believe you're, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything। इसका हिंदी में आशय है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शिक्षित, प्रतिभाशाली, अमीर या अच्छे हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह अंततः सब कुछ बता देता है। ईमानदारी ही सब कुछ है।

हरभजन सिंह ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/harbhajan3)

हरभजन सिंह की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर लग रहा है, जैसे वह बातों-बातों में किसी को निशाना बना रहे हैं या फिर तंज कस रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भज्जी ने इस तरह की स्टोरी शेयर की हो, वह पहले भी इस तरह की स्टोरी शेयर कर चुके हैं।

