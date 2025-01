'आप जितने अधिक नकली...,'हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी; किसकी तरफ है इशारा?

Harbhajan Singh share a cryptic story on instagram: भारत के दिग्गज खिलाड़ी हरभजन ने कुछ साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया था लेकिन वह लीजेंड्स क्रिकेट लीग में अभी भी अपना जलवा दिखाते नजर आते हैं। इसके अलावा, हरभजन सिंह को कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री करते हुए भी देखा जाता है। हरभजन सिंह अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियां में बने रहते हैं। वहीं हरभजन सिंह अपने इंटरव्यू में इशारों-इशारों में कई बार पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ चुके हैं। हालांकि, उन्होंने किसी को भी साफतौर पर निशाना बनाने की पुष्टि कभी नहीं की।

वहीं हरभजन जब भी कुछ क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हैं तो अक्सर धोनी से जुड़े कमेंट देखने को मिलते हैं। वहीं हाल ही में हरभजन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है जिसे देख लग रहा है कि वो एक बार फिर किसी पर तंज कस रहे हैं।

हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी

हरभजन सिंह ने रविवार शाम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसे देख लग रहा है कि हरभजन सिंह किसी को अपनी स्टोरी के जरिए निशाना बना रहे हैं या फिर किसी को बातों ही बातों में कुछ समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंग्रेजी में लिखा है कि The faker you are, the bigger your circle will be. The realer you are, the smaller your circle will be. These are well known facts. जिसका हिंदी में आशय है कि (आप जितने नकली होंगे, आपका दायरा उतना ही बड़ा होगा। आप जितने असली होंगे, आपका दायरा उतना ही छोटा होगा।ये सभी तथ्य सर्वविदित हैं।)

हरभजन सिंह ने अपनी स्टोरी पर किसी को टैग नहीं किया है जिससे यह कहना मुश्किल होगा कि वह किस पर तंज कस रहे हैं।

हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/harbhajan3)

हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने विचारों और जीवन से जुड़ी चीजों को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते रहते हैं। वह अपनी हर बात को बेबाकी से सोशल मीडिया पर रखते हुए नजर आते हैं।

