Natasa Stankovic Instagram post new music Album: भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक दोनों ही सोशल मीडिया पर आग लगाए हुए हैं। जहां नताशा का न्यू म्यूजिक एलबम छाया हुआ है, वहीं हार्दिक पांड्या का नो लुक शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

नताशा स्टेनकोविक पंजाबी सिंगर प्रीत इंदर के साथ गाने तेरे करके में नजर आने वाली हैं, जिसका एक पोस्टर और टीजर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसमें नताशा स्टनिंग शिमरी आउटफिट में प्रीत इंदर के साथ रोमांटिक पोज देती हुई नजर आ रही हैं। टीजर को देखने के बाद हर कोई नताशा की तारीफ कर रहा है। वहीं नताशा ने बुधवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने म्यूजिक एलबम की क्लिप शेयर की है। नताशा के इस वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर जमकर मजे ले रहे हैं।

नताशा ने अपने म्यूजिक एलबम का शेयर किया वीडियो

नताशा स्टेनकोविक ने बुधवार शाम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया है। दरअसल उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने म्यूजिक एलबम का वीडियो शेयर किया है। साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में अपने गाने के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि tere Krke is Out Now only on @playdmfofficial YouTube Channel।।

फैंस नताशा के इस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं, साथ ही नताशा की काफी तारीफ भी कर रहे हैं कि वह तलाक के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर नताशा को इस गाने के लिए काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। हमेशा से ही सोशल मीडिया का एक वर्ग जो नताशा की तारीफ करता है, वहीं उन्हे ट्रोल भी किया जाता है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए मजे

नताशा के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह- तरह के कमेंट किए हैंं। एक यूजर ने पोस्ट के कमेंट बॉक्स में हार्दिक घर जा वाली (gif) शेयर की है। वहीं एक अन्य ने कमेंटकर लिखा कि That's why she is divorced।

नताशा की पोस्ट पर यूजर्स ने किए कमेंट (photo credit: instagram/natasastankovic__)

हार्दिक और नताशा ने किस वजह से तलाक लिया है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि दोनों ने ही तलाक के मुद्दे के बारे में कुछ भी नहीं बोला है।

