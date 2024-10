Hardik Pandya instagram post fans comment: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांंड्या जितना अपने खेल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उतना ही वह अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रहते हैं। हार्दिक पांड्या के देश भर में लाखों-करोड़ों फैंस हैं। वहीं हार्दिक पांड्या की सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त है।

हार्दिक के सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर करीब 35.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हार्दिक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते है। इसी कड़ी में हार्दिक ने रविवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर की है, फैंस भी उनके इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

हार्दिक पांड्या ने रविवार रात अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बेटे अगस्त्या के साथ तस्वीर शेयर की है। वहीं हार्दिक ने इस पोस्ट में प्यार भरे शब्दों के साथ अंग्रेजी में कैप्शन लिखा Getting to rest in his legs after a tiring day is the best feeling ever।।

तस्वीर में हार्दिक अपने बेटे की गोद में लेटे हुए हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। वहीं एक फैन ने हार्दिक की पोस्ट पर कमेंट कर लिखा हार्दिक आप कितने दिल जीतोगे, पहले वर्ल्ड कप, अब फादर कप भी ले लो अगस्त्या से (आगे लव इमोजी शेयर की है)। वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा कि when I saw that pic I really got emotion of father।।

हार्दिक की पोस्ट पर फैन ने किया कमेंट (photo credit: instagram/hardikpandya93)

हार्दिक और नताशा के तलाक को काफी समय बीत गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी दोनों के रिश्ते की चर्चा हो ही जाती है। वहीं तलाक के वक्त हार्दिक और नताशा दोनों ने ही बेटे अगस्त्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसे वह दोनों बखूबी निभा रहे हैं। नताशा जब से मुंबई आईं हैं, अगस्त्या कभी अपनी मांं नताशा के पास रहता है तो कभी अपने पिता के घर पर रहता है। हार्दिक के बिजी शेड्यूल में हार्दिक के भाई और भाभी अगस्त्या का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं।

