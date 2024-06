How many players can bat and bowl in T20 World Cup 2024 Warm Up Match: टी20 वर्ल्ड कप के नौवें संस्करण का आयोजन 2 जून को यूएसए और कनाडा के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा। इस बार 20 टीमें ट्रॉफी जीतने की रेस में शामिल हैं। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए सभी टीमें वार्म-अप मैच खेल रही हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपना एकमात्र अभ्यास मैच 1 जून यानी आज बांग्लादेश के विरुद्ध खेलेगी।

हालाँकि, ज्यादातर फैंस टी20 वर्ल्ड कप में वार्म-अप मैचों के नियमों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते होंगे कि इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं या फिर एक गेंदबाज कितने ओवर फेंक सकता है। अभ्यास मैचों में टीमें मुख्य तौर पर अपने प्लेइंग XI कॉम्बिनेशन को आजमाती हैं।

वार्म-अप मैचों के नियम

1. इन मैचों में कप्तान को टॉस जीतने के बाद प्लेइंग XI का ऐलान नहीं करना पड़ता।

2. कप्तान स्क्वाड में शामिल 15 में से किसी भी खिलाड़ी को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतार सकता है।

3. अगर किसी किसी खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की है तो जरुरी नहीं है कि फील्डिंग के के लिए भी उतरे। उसके बाद स्क्वाड में शामिल किसी और खिलाड़ी को भी उतारा जा सकता है।

4. स्क्वॉड में शामिल सभी 15 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। टी20 मैच में एक गेंदबाज 4 ओवर से ज्यादा नहीं फेंक सकता है।

5. सिर्फ 11 बल्लेबाज ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। 10 विकेट गिरने के बाद टीम ऑलआउट हो जाएगी। रन और विकेट आईसीसी के सामान्य नियम के अनुसार ही मान्य होंगे।

गौरतलब हो कि भारतीय टीम को इस बार टूर्नामेंट को जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। हालाँकि, टीम इंडिया 2007 के बाद से टी20 चैंपियन नहीं बन पाई है। लेकिन इस बाद टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और खिलाड़ियों ने आईपीएल 2024 में इसकी अच्छी तैयारी भी की है।

रोहित शर्मा की अगुवाई में इस बार मेन इन ब्लू 11 सालों से आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने के सूखे को जरूर खत्म करना चाहेगी और भारतीय फैंस को इसकी पूरी उम्मीद भी है। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ करेगी, यह मैच न्यूयॉर्क में खेला जाना है।

