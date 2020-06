मैं भारत का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता था -इरफान पठान

View this post on Instagram

Insan apni zindagi basar karta hai apne tariqe se.Rozi roti kaam ke piche bhagta hai.Jab tak zinda hai tab tak logo ki achhi buri batein sunta hai.kabhi kuch na kahe kabhi Bahot kuch keh jata hai.kabhi ladte kabhi manate Ek din ye sab kuch maaene nahi rakhte hue chala jata hai... #life #love