ICC टेस्ट चैंपियनशिप: सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले टॉप 10 खिलाड़ी मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER विशेष 02 Dec 2019, 15:20 IST SHARE

स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन और पैट कमिंस के सबसे ज्यादा विकेट

आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 1 अगस्त 2019 को एशेज सीरीज के साथ हुई। जून 2021 तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 9 टीमें हिस्सा ले रही है। अंत में टॉप पर रहने वाली दो टीमों के बीच इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर फाइनल खेला जाएगा। सभी टीमों को टेस्ट चैंपियनशिप में 6-6 सीरीज खेलनी है और हर सीरीज में 120 अंक दांव पर है। भारत का प्रदर्शन अभी तक टेस्ट चैंपियनशिप में जबरदस्त रहा है और वो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। भारत 360 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। अब नजर डालते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों पर: -सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज 1- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- (6 मैच- 814 रन, 90.44 औसत, 3 शतक) 2- मार्नस लैबुशेन (ऑस्ट्रेलिया)- (6 मैच- 700 रन, 77.77 औसत, 2 शतक) 3- मयंक अग्रवाल (भारत)- (7 मैच- 677 रन, 67.70 औसत- 3 शतक) 4- अजिंक्य रहाणे (भारत)- (7 मैच 624 रन, 78 औसत, 2 शतक) 5- विराट कोहली (भारत)- (7 मैच- 589 रन, 73.62 औसत, 2 शतक) 6- डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- (7 मैच- 584 रन, 53.09 औसत-,2 शतक) Advertisement 7- रोहित शर्मा (भारत)- (5 मैच 556 रन, 92.66 औसत, 3 शतक) 8- बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- (5 मैच 441 रन, 55.12 औसत, 2 शतक) 9- मैथ्यू वेड (ऑस्ट्रेलिया)- (7 मैच- 435 रन, 39.54 औसत, 2 शतक) 10- रोरी बर्न्स (इंग्लैंड)- (5 मैच- 390 रन, 39 औसत, 1 शतक) -सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाज 1- पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)- (7 मैच- 37 विकेट, 22.32 औसत, 5 विकेट हॉल 0) 2- मोहम्मद शमी (भारत)- (7 मैच- 31 विकेट, 15.74 औसत, 5 विकेट हॉल 1) 3- जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया)- (6 मैच- 30 विकेट, 21.90 औसत, 5 विकेट हॉल 1) 4- नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)- (7 मैच- 27 विकेट, 33.92 औसत, 5 विकेट हॉल 2) 5- इशांत शर्मा (भारत)- (6 मैच- 25 विकेट, 15.56 औसत, 5 विकेट हॉल 2) 6- उमेश यादव (भारत)- (4 मैच- 23 विकेट, 13.65 औसत, 5 विकेट हॉल 1) 7- स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)- (5 मैच- 23 विकेट, 26.65 औसत, 5 विकेट हॉल 1) 8- जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड)- (4 मैच- 22 विकेट, 20.27 औसत, 5 विकेट हॉल 2) 9- रविचंद्रन अश्विन (भारत)- (5 मैच- 20 विकेट, 24.15 औसत, 5 विकेट हॉल 1) 10- रविंद्र जडेजा (भारत)- (7 मैच- 19 विकेट, 34.31 औसत, 5 विकेट हॉल 0) Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...