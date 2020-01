आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: मार्नस लैबुशेन को जबरदस्त फायदा, गेंदबाजी में जेम्स एंडरसन की टॉप 10 में वापसी निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 08, 2020

मार्नस लैबुशेन ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड तीसरे और दक्षिण अफ्रीका-इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के बाद आईसीसी ने हालिया रैंकिंग जारी कर दी है। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से सीरीज जीतने का फायदा हुआ और वह पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम एक स्थान के नुकसान से तीसरे स्थान पर खिसक गई है। बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली और गेंदबाजी रैंकिंग में पैट कमिंस अभी भी पहले स्थान पर कायम हैं, वहीं मार्नस लैबुशेन और जेम्स एंडरसन को जबरदस्त फायदा हुआ। बल्लेबाजों के टॉप 10 में स्टीव दूसरे, मार्नस लैबुशेन एक स्थान के फायदे से तीसरे, केन विलियमसन एक स्थान के नुकसान से चौथे, डेविड वॉर्नर दो स्थान के फायदे से पांचवें, जो रुट एक स्थान के फायदे से आठवें और बेन स्टोक्स पांच स्थान के फायदे से दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 के बाहर दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर तीन स्थान के फायदे से 19वें और एडेन मार्कराम एक स्थान के फायदे से 22वें, इंग्लैंड के जो डेनली एक स्थान के फायदे से 35वें और डॉमिनिक सिबली 87 स्थान के जबरदस्त फायदे से 80वें, ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन एक स्थान के फायदे से 49वें और जो बर्न्स तीन स्थान के फायदे से 56वें स्थान पर हैं। जेम्स एंडरसन गेंदबाजों के टॉप 10 में नील वैगनर दूसरे, कगिसो रबाडा एक स्थान के नुकसान से चौथे, मिचेल स्टार्क दो स्थान के फायदे से पांचवें, जेम्स एंडरसन पांच स्थान के फायदे से सातवें और वर्नन फिलैंडर तीन स्थान के नुकसान से आठवें स्थान पर हैं। टॉप 10 के बाहर ऑस्ट्रेलिया के नाथन लायन पांच स्थान के फायदे से 14वें, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स दो स्थान के फायदे से 27वें और सैम करन तीन स्थान के फायदे से 42वें, न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम दो स्थान के फायदे से 34वें, मैट हेनरी तीन स्थान के फायदे से 66वें और टॉड एस्टल 12 स्थान के फायदे से 103वें, दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नॉर्टजे 34 स्थान के फायदे से 62वें और ड्वेन प्रिटोरियस 21 स्थान के फायदे से 88वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडर की रैंकिंग में जेसन होल्डर पहले स्थान पर अभी भी मौजूद हैं। टॉप 10 बल्लेबाज 1 विराट कोहली भारत 928 Advertisement 2 स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 911 3 मार्नस लैबुशेन ऑस्ट्रेलिया827 4 केन विलियमसन न्यूजीलैंड 814 5 डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया 793 6 चेतेश्वर पुजारा भारत 791 7 बाबर आज़म पाकिस्तान 767 8 जो रुट इंग्लैंड 761 9 अजिंक्य रहाणे भारत 759 10 बेन स्टोक्स इंग्लैंड 708 टॉप 10 गेंदबाज 1 पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 904 2 नील वैगनर न्यूजीलैंड 852 3 जेसन होल्डर वेस्टइंडीज 830 4 कगिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका 821 5 मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया 796 6 जसप्रीत बुमराह भारत 794 7 जेम्स एंडरसन इंग्लैंड 791 8 वर्नन फिलैंडर दक्षिण अफ्रीका 786 9 आर अश्विन भारत 772 10 मोहम्मद शमी भारत 771 Advertisement

