IND vs AUS: ऋषभ पंत दूसरे वनडे मैच से बाहर सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 15, 2020

Jan 15, 2020 IST SHARE

ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। कनकशन (सिर में लगी चोट जो कम गंभीर हो) की वजह से वो इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। हालांकि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी भी खिलाड़ी को अभी तक नहीं बुलाया गया है। बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि ऋषभ पंत दूसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। तीसरे वनडे में वो खेलेंगे या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि रिहैबिलिटेशन के दौरान उनका फिटनेस कैसा रहता है। वो स्थिर हैं और उनके सभी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकला है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब प्रोटोकॉल के तहत वो रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु स्थित एनसीए जाएंगे। ये भी पढ़ें:ऋषभ पंत की चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने आपको बता दें कि ऋषभ पंत को मुंबई में पहले वनडे मैच के दौरान पैट कमिंस की गेंद हेलमेट पर गेंद लग गई थी और वो तुरंत आउट भी हो गए थे। इसके बाद वो फील्डिंग करने के लिए आए नहीं आए और के एल राहुल ने उनकी जगह विकेटकीपिंग की। पंत को 24 घंटे स्पेशलिस्ट की निगरानी में रखा गया। वो टीम के साथ राजकोट भी नहीं गए। हालांकि स्कैन में कुछ नहीं निकला है लेकिन नियमों के मुताबिक वो अब रिहैबिलिटेशन के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाएंगे। अगर एनसीए में रिहैबिलिटेशन के दौरान वो अनफिट पाए जाते हैं तो फिर वो तीसरे वनडे मैच से भी बाहर हो जाएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये है कि क्या टीम में उनकी जगह किसी दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज को शामिल किया जाता है या नहीं। या फिर के एल राहुल ही विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच 17 जनवरी को खेला जाएगा। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...