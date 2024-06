3 Difficult Decisions Rohit Sharma Has to Took ahead of Final Against South Africa: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड (IND vs ENG) को 68 रन से करारी शिकस्त दी और फाइनल में प्रवेश किया।

अब भारतीय टीम की टक्कर फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से होगी। दोनों टीमों के बीच ये खिताबी मुकाबला 29 जून को केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस में खेला जाना है। हैरानी वाली बात ये भी कि दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि फैंस को एक रोमांचक फाइनल देखने को मिलेगा।

फाइनल मुकाबले को अगर टीम इंडिया को जीतना है, तो उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा को कुछ 3 मुश्किल फैसले लेने होंगे, जिनका जिक्र हम इस आर्टिकल में करेंगे।

ये हैं वो 3 मुश्किल फैसले जो रोहित शर्मा को फाइनल मुकाबले से पहले लेने होंगे

3. शिवम दुबे को प्लेइंग XI से बाहर करने का फैसला

शिवम दुबे को टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में जगह उनके आईपीएल 2024 में किए गए प्रदर्शन की वजह से मिली। दुबे के पास टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह पक्की करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वो इसे भुनाने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में जब वह गोल्डन डक पर आउट हुए, तो तमाम फैंस के मन में एक ही सवाल था कि दुबे किस वजह से प्लेइंग XI का हिस्सा बने हुए हैं। फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए रोहित को दुबे को प्लेइंग XI से बाहर करने का फैसला लेना होगा।

2. यशस्वी जायसवाल का टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करवाने का फैसला

मौजूदा टूर्नामेंट में विराट कोहली कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर ओपनिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं। इस वजह से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की टीम में जगह नहीं बन पा रही। हालांकि, ओपनिंग करते हुए कोहली लगातार फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। विराट कोहली का 3 नंबर पर खेलते हुए रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। ऐसे में हिटमैन को फाइनल मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को मौका देकर उनका टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करवाने का फैसला लेना होगा।

1. अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर भेजने का फैसला

मौजूदा टूर्नामेंट में बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी करते करते हुए कई मैचों में बहुमूल्य रन बनाए हैं, जो टीम के लिए जीत का कारण भी बने हैं। हालांकि, अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद उन्हें रविंद्र जडेजा के बाद बल्लेबाजी करने का मौका ज्यादातर मैचों में मिला है। दूसरी तरफ, जडेजा से रन नहीं निकल रहे हैं।

फाइनल मुकाबले में तेजी से रन बनाने के लिए अक्षर को बल्लेबाजी में प्रमोट करने की जरूरत होगी और रोहित को इसके ऊपर विचार करना होगा।