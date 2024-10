IND vs NZ: - के स्कोर पर सिमटी भारत की पहली पारी, इंटरनेट पर छाए एक से बढ़कर एक मीम्स

Indian team trolled after all out on 150 against New Zealand: न्यूजीलैंड ने पुणे में चल रहे दूसरे टेस्ट में भारत को पहली पारी में 156 के स्कोर पर ही समेट दिया है। इसके साथ ही कीवी टीम को पहली पारी में 103 रनों की अहम बढ़त मिल गई है। मिचेल सैंटनर ने 53 रन देकर सात विकेट चटकाए जो भारत में किसी कीवी स्पिनर द्वारा किया गया दूसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हो गया है। भारत की इस लचर बल्लेबाजी को देखने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने सुबह से ही टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। भारत के इस प्रदर्शन को लेकर इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक मीम्स शेयर किए जा रहे हैं

खबर में अपडेट जारी है..

