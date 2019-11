IND vs BAN: इंदौर टेस्ट के लिए भारत और बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग इलेवन मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER प्रीव्यू 13 Nov 2019, 17:15 IST SHARE

भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर को इंदौर में होगी। इससे पहले भारतीय टीम ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में बांग्लादेश को 2-1 से हराया था। हालांकि टेस्ट फॉर्मेट पूरी तरह से अलग होगा और इस सीरीज का महत्व काफी होने वाला है। यह टेस्ट सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जानी है। बांग्लादेश की जहां यह पहली सीरीज होने वाली है, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम इस समय 240 अंकों के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं। भारतीय टीम की बात की जाए, तो टीम ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से करारी शिकस्त दी थी और टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। रोहित शर्मा ने जहां बतौर ओपनर तीन शतक लगाए, तो कप्तान विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा सभी ने अपना योगदान दिया। ऋद्धिमान साहा ने कीपिंग की जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाई और इस सीरीज में उन्हें ही मौका मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। यह भी पढ़ें: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका गेंदबाजी की बात की जाए, तो अश्विन और जडेजा के ऊपर स्पिन का जिम्मा होगा, तो मोहम्मद शमी, उमेश यादव के साथ इशांत शर्मा पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में नजर आ सकते हैं। बात बांग्लादेश की करें तो टी20 सीरीज में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को टक्कर भी दी। हालांकि टेस्ट में टीम के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा निश्चित ही उन्हें शाकिब अल हसन और सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल की कमी खलने वाली है। मोमिनुल हक के ऊपर कप्तानी का दबाव होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद होगी कि मुशफिकुर रहीम, महमुदुल्लाह और मुस्ताफिजुर रहमान जैसे अनुभवी खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेंगे। आइए नजर डालते हैं पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर: भारत: रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और इशांत शर्मा। बांग्लादेश: इमरुल कायेस, लिटन दास (विकेटकीपर), मोमिनुल हक (कप्तान), मुशफिकुर रहीम, महमुदुल्लाह, मोहम्मद मिथुन, तैजुल इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान, अल अमीन होसैन, मेहदी हसन मिराज और इबादत होसैन। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

