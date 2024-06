Who Will be Winner if IND vs SA Final Washed Out : टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच बारबाडोस में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच 29 जून को होगा और इस मैच में बारिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मुकाबले के लिए रिजर्व-डे रखा गया है लेकिन फैंस के मन में बड़ा सवाल यह है कि अगर रिजर्व-डे के दिन भी मुकाबला नहीं हो पाता है और मैच रद्द हो जाता है तो फिर कौन सी टीम विनर होगी और किसे टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दी जाएगी।

सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 29 जून को फाइनल के दिन बारबाडोस का मौसम कैसा रहने वाला है और रिजर्व-डे के क्या नियम हैं।

फाइनल मैच में बारिश होने की पूरी संभावना है

AccuWeather के मुताबिक शनिवार को फाइनल मैच वाले दिन 70-78 प्रतिशत तक बारिश का अनुमान है। पूरे दिन बरसात का अनुमान है। इसके अलावा मैदान में पूरी तरह से बादल छाए रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि धूप निकलने की संभावना कम ही है। फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है और अगर 29 जून को मैच नहीं हो पाता है तो फिर 30 जून को मुकाबला कराया जाएगा। हालांकि उस दिन भी मौसम के हालात ज्यादा सही नहीं रहने वाले हैं और रविवार 30 जून को भी 50 से 60 प्रतिशत तक बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है।

मैच रद्द होने पर दोनों टीमें होंगी ज्वॉइंट विनर

अगर लगातार बारिश हुई तो कम से कम 10-10 ओवरों का मैच कराने की कोशिश की जाएगी। मैच के नतीजे के लिए दोनों ही टीमों को कम से कम 10-10 ओवर खेलने होंगे। अगर दोनों ही दिन 10-10 ओवरों का मैच भी नहीं हो पाता है तो फिर मुकाबला रद्द माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों टीमों को ज्वॉइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका और भारत दोनों टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बांट दी जाएगी और दोनों टीमें वर्ल्ड कप की संयुक्त विजेता होंगी।

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के कई मैचों में बारिश ने खलल डाला है और फाइनल मैच में भी बरसात होने की पूरी संभावना है।

