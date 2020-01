IPL 2020: सभी टीमों की बल्लेबाजी रैंकिंग पर एक नजर आदित्य FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 15, 2020

Jan 15, 2020 IST SHARE

IPL2020 कुछ महीनों के बाद भारत के सबसे बड़े टी20 लीग की शुरुआत होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले नीलामी देखने को मिली थी। इस दौरान हर एक टीम ने काफी सारे खिलाड़ियों पर दाव लगाया और कुछ खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया। पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस मोरिस को भारी कीमत में खरीदा गया। हर एक टीम ने अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दिया है और कुछ बड़े बल्लेबाजों को अपने दल में शामिल किया है। इसलिए हम बात करने वाले हैं IPL 2020 की हर टीम के सभी बल्लेबाजी विकल्पों और इसके अनुसार टीम की रैंकिंग के बारे में। नोट:- इस सूची में सिर्फ नम्बर 4 तक बल्लेबाजों के बारे में बात होगी। आंद्रे रसेल और पोलार्ड जैसे बल्लेबाजों का नाम सूची में नहीं है। #8 कोलकाता नाइटराइडर्स राणा और दिनेश विदेशी विकल्प: टॉम बेंटन, इयोन मॉर्गन और सुनील नरेन भारतीय विकल्प: शुभमन गिल, नीतीश राणा, सिद्धेश लाड, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक और निखिल नाइक कोलकाता की टीम के पास अच्छा टॉप ऑर्डर नहीं है। टीम की सलामी जोड़ी क्रिस लिन के जाने के बाद कमजोर हो गयी है। इसके अलावा नरेन हर मैच में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। नीतीश और दिनेश पर बल्लेबाजी संभालने की जिम्मेदारी होगी। मॉर्गन ने IPL में अबतक उतनी सफलता हासिल नहीं की है। इस वजह से KKR को मजबूत बल्लेबाजों के विकल्प में अंतिम स्थान मिला है। नतीजा: दिनेश और गिल पर बल्लेबाजी का भार होगा। #7 चेन्नई सुपरकिंग्स रैना और धोनी Advertisement विदेशी विकल्प: शेन वाट्सन और फाफ डू प्लेसी भारतीय विकल्प: सुरेश रैना, एमएस धोनी, अंबाती रायडू, मुरली विजय, ऋतुराज गायकवाड़ और एन जगदीशन चेन्नई के पास वाट्सन और डू प्लेसी के रूप में सलामी जोड़ी का विकल्प है लेकिन पिछले साल दोनों का स्ट्राइक रेट कम था। अंबाती रायडू ने भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की थी। एमएस धोनी लगातार भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। इन सबके अलावा मिस्टर IPL सुरेश रैना भी घरेलू क्रिकेट में खास बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। नतीजा: रैना को फॉर्म में आकर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी होगी। 1 / 4 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...