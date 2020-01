IPL 2020: हर टीम के सबसे उम्रदराज और जवान खिलाड़ी

IPL 2020: हर टीम के सबसे उम्रदराज और जवान खिलाड़ी आदित्य FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 11, 2020

Jan 11, 2020 IST SHARE

स्टेन, मलिंगा और ताहिर IPL 2020 की शुरुआत कुछ महीनों बाद होने वाली है। हर फ्रैंचाइज़ ने ऑक्शन के बाद अपने दल को मजबूत किया है। आईपीएल की खास बात यह है कि यहां से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कई सारे नए खिलाड़ी मिलते हैं। इन सबके अलावा नए खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खेलने का मौका मिलता है। 2020 के आईपीएल में हर टीम के पास नई प्रतिभा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। पुराने खिलाड़ी होने से नए खिलाड़ियों को फायदा होता है और उनका अनुभव मैच के दौरान काम भी आता है। खैर, हम आईपीएल 2020 की हर टीम के सबसे उम्रदराज और सबसे जवान खिलाड़ी के बारे बात करने वाले हैं। #8 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर स्टेन और पडीकल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी: डेल स्टेन (36 साल) डेल स्टेन को बैंगलोर की टीम ने 2 करोड़ रुपयों में खरीदा है। पिछले साल भी यह खिलाड़ी बैंगलोर के ओर से नजर आया था। यह 36 साल का खिलाड़ी आईपीएल में 92 मैच खेल चुका है। इतने मैचों में स्टेन 96 विकेट लेने में सफल रहे हैं। स्टेन इस साल भी गेंदबाजी की कमान संभालने वाले हैं। सबसे जवान खिलाड़ी: देवदत्त पडीकल (19 साल) देवदत्त पडीकल RCB की टीम के सबसे जवान खिलाड़ी है। उन्होंने कर्नाटक के लिए घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। देवदत्त अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए हैं लेकिन IPL 2020 के सीजन में वह पदार्पण कर सकते हैं। #7 मुंबई इंडियंस मलिंगा और चहर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी: लसिथ मलिंगा (36 साल) Advertisement लसिथ मलिंगा को टी20 इतिहास का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जा सकता है। उन्होंने इस प्रारूप को अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से खास बनाया है। वह कई सालों से आईपीएल खेल रहे हैं और इस साल भी वह मुंबई का अहम हिस्सा है। सबसे जवान खिलाड़ी: राहुल चहर (20 साल) राहुल चहर ने पिछले सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्होंने मुंबई के लिए अपनी स्पिन गेंदबाजी से ढेरों विकेट लिए थे। वह टीम के सबसे जवान खिलाड़ी है और उनपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। 1 / 4 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...