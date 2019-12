IPL 2020: जानिए कौन हैं लगभग 2 करोड़ में बिकने वाले 19 साल के प्रियम गर्ग ?

IPL 2020: जानिए कौन हैं लगभग 2 करोड़ में बिकने वाले 19 साल के प्रियम गर्ग ? Cricket Lover FOLLOW CONTRIBUTOR न्यूज़ Published Dec 20, 2019

प्रियम गर्ग आईपीएल 2020 की नीलामी कोलकाता में संपन्न हुई। यहां कई सारे खिलाड़ियों को अपनी नई टीम मिली। कुछ खिलाड़ियों को पहली बार आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। इनमें से कई युवा खिलाड़ी हैं और इन्हीं में से एक हैं 19 साल के होनहार खिलाड़ी प्रियम गर्ग। ऑक्शन में इस खिलाड़ी को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 1.90 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रियम गर्ग के लिए कुछ और टीमों ने बोली लगाई लेकिन अंत में हैदरबाद ने इस युवा खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। बहुत से फैंस ने इस खिलाड़ी का नाम पहली बार सुना होगा लेकिन आपको बता दें कि प्रियम गर्ग अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान हैं। प्रियम गर्ग के बारे में कुछ अहम जानकारियां: #. प्रियम गर्ग का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में 30 नवंबर सन 2000 को हुआ था। प्रियम गर्ग के पिता ने उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। गर्ग के पिता एक ड्राइवर हैं। प्रियम एक राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हैं। #. प्रियम गर्ग को घरेलू क्रिकेट खेलते हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। वो रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया हुआ है। #. प्रियम गर्ग ने रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 12 मैच ही खेले हैं और उन मैचों में वह 867 रन बना चुके हैं। लिस्ट ए के 19 मैचों में प्रियम गर्ग ने 707 रन बनाए हैं। इसके अलावा 11 टी20 मुकाबलो में उनके नाम 132 की शानदार स्ट्राइक रेट से 227 रन हैं। #. प्रियम गर्ग को अगले साले होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। Advertisement

