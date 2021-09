IPL 2021 - अर्शदीप सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी घातक गेंदबाजी के दौरान बनाए दो बड़े रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट चटकाए। अपने इस जबरदस्त स्पेल के बाद उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए।

अर्शदीप सिंह ने मुकाबले में 32 रन देकर पांच विकेट चटकाए। उन्होंने एविन लुईस, लियाम लिविंगस्टोन, महिपाल लोमरोर, चेतन सकारिया और कार्तिक त्यागी को आउट कर अपने पांच विकेट पूरे किए। इस दौरान अर्शदीप सिंह ने दो बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।

अर्शदीप सिंह अब आईपीएल में पांच विकेट लेने वाले तीसरे सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 22 साल और 228 दिन की उम्र में ये कारनामा किया। अर्शदीप ने इस मामले में इशांत शर्मा को पीछे छोड़ा जिन्होंने 22 साल और 237 दिन की उम्र में 2011 में कोच्चि टस्कर्स केरल के खिलाफ पांच विकेट लेने का कारनामा किया था। अर्शदीप से आगे अब जयदेव उनादकट और अल्जारी जोसेफ हैं।

अर्शदीप सिंह ने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की

यही नहीं अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अर्शदीप आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये कारनामा उनके वर्तमान कोच अनिल कुंबले ने किया था। उन्होंने 2009 के सीजन में राजस्थान के खिलाफ पांच विकेट लिए थे।

अर्शदीप सिंह इसके अलावा सबसे बेहतरीन स्पेल डालने वाले अनकैप्ड खिलाड़ियों में चौथे नंबर पर आ गए हैं। वो अब अंकित राजपूत (5/14 vs सनराइजर्स हैदराबाद 2018), वरुण चक्रवर्ती (5/20 vs दिल्ली कैपिटल्स 2020) और हर्षल पटेल (5/27 vs मुंबई इंडियंस 2021) जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में आ गए हैं।

आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह के इस शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दो रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 185 रन बनाए और जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 183 रन ही बना सकी। आखिरी दो ओवर में जीत के लिए उन्हें सिर्फ आठ रन चाहिए थे लेकिन वो पांच रन ही बना सके और इस तरह से टीम को हार का सामना करना पड़ा।

