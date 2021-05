राशिद खान ने अपने सबसे यादगार IPL प्रदर्शन का खुलासा किया

.@rashidkhan_19 and @imK_Ahmed13's favourite #SRH memories?



Both go back to 𝟮𝟱𝘁𝗵 𝗠𝗮𝘆 𝟮𝟬𝟭𝟴 🧡#OnThisDay #OrangeArmy #OrangeOrNothing pic.twitter.com/GlD9nrhCtj