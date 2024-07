The salary Cap is likely to be increased for IPL Franchises: आईपीएल 2025 (IPL 2025) की शुरुआत से पहले इस बार मेगा ऑक्शन का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी के लिए बीसीसीआई ने अब कमर कसना शुरू कर दिया है। इस बार का मेगा ऑक्शन आईपीएल 2022 से पहले हुए मेगा ऑक्शन से काफी अलग होगा। ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने तमाम फ्रेंचाइजी से भी उनकी राय मांगी है। इसके लिए जुलाई महीने के अंत में एक बैठक का भी आयोजन होना है। इस बीच खबर आ रही है कि इस ऑक्शन में हर फ्रेंचाइजी के सैलरी कैप में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की जाएगी।

दरअसल, ज्यादातर फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई को अपने कई तरह के सुझाव भी दिए हैं। वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ऑक्शन में फ्रेंचाइजी के सैलरी कैप 90 करोड़ से बढ़ाया जा सकता है और इसके 130 से 140 करोड़ तक बढ़ाये जाने की संभावना है।

इसके अलावा फ्रेंचाइजी मालिकों ने बीसीसीआई के सीईओ हेमांग अमीन औरअधिकारियों से हर पांच में एक बार मेगा एकशन करवाने का सुझाव दिया है, जबकि वे अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी मालिक 8 खिलाड़ियों पर आरटीएम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि, बीसीसीआई अंतिम में क्या फैसले लेता है इसकी सही तस्वीर मीटिंग के बाद ही साफ़ हो पाएगी।

यह मीटिंग मुंबई में BCCI के हेड ऑफिस में होने की उम्मीद है। आम तौर पर ऐसी मीटिंग 5 स्‍टार होटल में आयोजित की जाती हैं, लेकिन बोर्ड फ्रेंचाइजी मालिकों को वानखेड़े स्टेडियम परिसर के अंदर अपने नए पुनर्निर्मित ऑफिस में आमंत्रित करना चाहता है।

आईपीएल 2025 में इस बार कई बड़े खिलाड़ी अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी को छोड़कर नई टीम की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं।

रिपोर्ट्स के मानें, तो ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं, राहुल अपनी फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़कर आरसीबी के साथ एक बार फिर से जुड़ सकते हैं।

