'...गुड न्यूज देते हो क्या इस बार भी' - इरफान पठान पत्नी संग पहुंचे कश्मीर; फैन ने कही बड़ी बात

Irfan Pathan share a instagram post with wife: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान रिटायरमेंट के बाद अकसर कमेंट्री बॉक्स में नजर आते हैं। इसके अलावा वह संन्यास ले चुके खिलाड़ियों की लीग में भी अपना जलवा दिखाते हैं। इस समय वह लीजेंड्स क्रिकेट लीग में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके कुछ मैच कश्मीर में हो रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर पठान इस वक्त कश्मीर की वादियों का अपनी पत्नी सफा बेग संग लुत्फ़ उठा रहे हैं। रविवार शाम इरफान पठान ने अपने इंस्टग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक फैन ने मजेदार बात कही।

इरफान पठान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

इरफान पठान ने रविवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें वह अपनी पत्नी संग कश्मीर की वादियों में नजर आ रहे हैं। इरफान पठान के लिए कश्मीर उनकी खास जगहों में से एक है। कश्मीर से उनका खास कनेक्शन है। यह बात उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखी है, इरफान पठान ने पोस्ट के कैप्शन में अंग्रेजी में लिखा कि There are place which gives your soul much needed boost Kashmir is that place for me।

Trending

फैंस उनकी तस्वीरों पर खूब लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक फैन ने उनकी पोस्ट पर मजेदार कमेंट किया कि भाई आप जब कश्मीर जाते हो गुड न्यूज देते हो तो इस बार भी क्या...? वहीं एक अन्य ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये कश्मीर है मोहब्बत की दुकान।

इरफान पठान के पोस्ट पर फैन ने किया कंमेंट (photo credit: instagram/irfanpathan_official)

बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं सफा बेग

आपको बता दें कि इरफान पठान की वाइफ का नाम सफा बेग है। इरफान पठान और सफा बेग की शादी 2016 में हुई थी। इरफान पठान अक्सर अपनी बेगम संग सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते रहते हैं, लेकिन इरफान पठान जब भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते थे हो उनकी पत्नी सफा बेग हमेशा ही नकाब में नजर आई हैं। शादी की आठवीं सालगिरह में इरफान ने के साथ वह बिना नकाब के नजर आईं। फैंस सफा बेग की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते हैं और वह खूबसूरती के मामले में किसी बॉलीबुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं।

