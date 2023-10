ODI World Cup के हर संस्करण में पहला शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, दो दिग्गज भारतीय भी शामिल 

First Century In Each ODI World Cup : किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने देश का वर्ल्ड कप में प्रतिनिधित्व करना काफी बड़ा मौका होता है। हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि वह अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर वर्ल्ड कप में अपने देश की टीम का हिस्सा बने। 50 ओवर के सबसे बड़े टूर्नामेंट में बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से शतक बनाना भी काफी सम्मान की बात होती है और अगर यह शतक टूर्नामेंट के संस्करण का पहला शतक बन जाए, तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही कारनामा 5 अक्टूबर से शुरु हुए वर्ल्ड कप (World Cup) 2023 में न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे (Devon Conway) ने किया और अपना नाम उन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल कराया, जिन्होंने ऐसा कारनामा पहले कर रखा है।

अपने देश के लिए पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे डेवन कॉनवे ने टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की और धमाकेदार अंदाज में सिर्फ 83 गेंदों में अपने करियर का पांचवां शतक लगाया। यह शतक मौजूदा वर्ल्ड कप का पहला शतक भी है।

वर्ल्ड कप के इतिहास में, अब तक हर संस्करण में कई देशों के खिलाड़ियों ने उस संस्करण का पहला शतक लगाने की उपलब्धि हासिल की है। इस लिस्ट में भारतीय टीम के भी दो जबरदस्त बल्लेबाज शामिल हैं।

आइये नजर डालते हैं वनडे वर्ल्ड कप के हर संस्करण में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर :

1975 वर्ल्ड कप - डेनिस एमिस (इंग्लैंड): 137 बनाम भारत

1979 वर्ल्ड कप - गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) : 106* बनाम भारत

1983 वर्ल्ड कप - एलन लैम्ब (इंग्लैंड) : 102 बनाम न्यूजीलैंड

1987 वर्ल्ड कप - जावेद मियांदाद (पाकिस्तान) : 103 बनाम श्रीलंका

1992 वर्ल्ड कप - मार्टिन क्रो (न्यूजीलैंड) : 100* बनाम ऑस्ट्रेलिया

1996 वर्ल्ड कप - नैथन एस्टल (न्यूजीलैंड) :101 बनाम इंग्लैंड

1999 वर्ल्ड कप - सचिन तेंदुलकर (भारत) : 140* बनाम केन्या

2003 वर्ल्ड कप - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) : 116 बनाम दक्षिण अफ्रीका

2007 वर्ल्ड कप - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) : 113 बनाम स्कॉटलैंड

2011 वर्ल्ड कप - वीरेंदर सहवाग (भारत) : 175 बनाम बांग्लादेश

2015 वर्ल्ड कप - आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) : 135 बनाम इंग्लैंड

2019 वर्ल्ड कप - जो रूट (इंग्लैंड): 107 बनाम पाकिस्तान

2023 वर्ल्ड कप - डेवन कॉनवे (न्यूजीलैंड) : 152* बनाम इंग्लैंड