Mark Wood ruled out for the remainder of the year due to injury: इंग्लैंड टीम अपने घर पर श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने में व्यस्त है, जिसका तीसरा और अंतिम मुकाबला द ओवल में शुक्रवार से शुरू हुआ। इंग्लैंड ने सीरीज के शुरूआती दोनों मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में तेज गेंदबाज मार्क वुड भी खेलते नजर आए थे लेकिन वह कुछ समस्या के कारण चौथे दिन मैदान से बाहर चले गए थे और फिर मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं, बाद में उनके सीरीज से बाहर होने की खबर आई थी, जबकि 6 सितंबर को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि वुड अब इस पूरे साल एक्शन में नहीं दिखेंगे।

अपनी तेज गति से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करने वाले मार्क वुड ने मैनचेस्टर टेस्ट में 18.2 ओवर की गेंदबाजी में दो विकेट लिए थे। श्रीलंका की दूसरी पारी में अपना 11वां ओवर बीच में ही छोड़कर वह मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद, ईसीबी ने बताया था कि वुड मैदान पर नहीं लौटेंगे और मेडिकल टीम उनकी चोट का आंकलन करेगी। हालांकि, अब वुड अपनी दाहिनी कोहनी की हड्डी में स्ट्रेस इंजरी के कारण शेष वर्ष से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब है कि वह अब इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे जो टीम के लिए एक बुरी खबर है। इंग्लैंड को इन दोनों टीमों के खिलाफ कुल 6 टेस्ट खेलने हैं।

मार्क वुड ने अगले साल की शुरूआत में जताई वापसी की उम्मीद

दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से खुद के इस साल एक्शन में नजर ना आने की जानकारी फैंस को दी। वुड ने लिखा कि पहले से परेशानी दे रही कोहनी की नियमित जांच के दौरान, मुझे यह जानकर झटका लगा कि इसमें स्ट्रेस इंजरी है। मैं इस साल अब आराम करने और फिर से वापसी के लिए मेहनत करूंगा और 2025 की शुरुआत में वापस आने की उम्मीद कर रहा हूं। मैं पहले भी इस तरह की स्थिति से गुजर चूका हूं। मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पर बहुत गर्व है और इससे बेहतर कोई एहसास नहीं है।

