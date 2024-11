भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, धाकड़ गेंदबाज हुआ चोटिल 

Michael Neser ruled out of the remainder of the Australia A vs India A 2nd match: ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर भारत की मेजबानी करनी है और दोनों के बीच 22 नवंबर से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इससे पहले दोनों देश की ए टीमें आपस में टक्कर ले रही हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी खिलाड़ी शामिल हैं, जो बीजीटी का भी हिस्सा होंगे। इन्हीं में से एक नाम तेज गेंदबाज माइकल नेसर का है, जो ऑस्ट्रेलिया ए के लिए भारत ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक मैच का में खेल रहे थे लेकिन अब उन्हें शेष मैच से बाहर होना पड़ा है।

नेसर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और इसी वजह से वह अब इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी चोट से ऑस्ट्रेलिया को भी झटका लग सकता है, क्योंकि बैकअप तेज गेंदबाज के रूप में नेसर का भी चयन मुख्य स्क्वाड में तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर नेसर की चोट गंभीर होती है तो फिर वह पर्थ में होने वाले सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के पास पेस अटैक में बैकअप विकल्प के रूप में स्कॉट बोलैंड ही बचेंगे।

माइकल नेसर हैमस्ट्रिंग इंजरी का हुए शिकार

भारत ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट में माइकल नेसर ने जबरदस्त शुरुआत की और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। उन्होंने भारत के पहले पांच में से चार विकेट झटके, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, रुतुराज गायकवाड़, और देवदत्त पडीक्कल का विकेट शामिल रहा। इस दौरान उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में ईश्वरन और सुदर्शन को चलता किया। हालांकि, जब वह अपना 13वां ओवर डालने आए जब उन्होंने ओवर की अपनी दूसरी गेंद के बाद वह दिक्कत में नजर आए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने इसके तुरंत बाद पुष्टि की कि नेसर की बाएं पैर की मांसपेशियों में चोट लग गई है और वह दोबारा गेंदबाजी नहीं करेंगे। वह चोट का आकलन करने के लिए स्कैन के लिए जाएंगे।

नेसर को पहले भी इसी पैर में समस्या का सामना करना पड़ा था, जब वह अपना पिछले शेफील्ड शील्ड मैच खेल रहे थे। इस कारण उन्हें दो दिन बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वन-डे कप मैच से बाहर होना पड़ा था।

